苹果iPhone 7生产成本为224.8美元

哈通社阿斯塔纳9月21日电 据路透社消息，根据英国IHS Markit （Information Handling Services）拆解分析，因电池及存储容量加大、搭载了A10芯片和新摄像头等因素，苹果公司2016年生产发布的iPhone 7智能手机的成本要高于前代的iPhone 6S。

包括5美元的基本生产成本在内，iPhone 7的总生产成本升至224.80美元，较IHS Markit去年对iPhone 6S生产成本的估值高出36.89美元。



CNN对其进行了初步的估算，下面是iPhone 7主要零部件的价格：

屏幕：37美元；

电池：4美元；

相机模组：26美元；

主板：74美元；

扬声器：11.5美元；

外壳：22美元；

其他零部件：117.5美元。其中，其他零部件包括iPhone搭载的小型传感器和基带等，除了它，最贵的就是屏幕和主板了。



一台128GB的iPhone 7硬件物料成本约为292美元，不过其零售价则达到了750美元。这就意味着，iPhone 7的硬件成本只占其最终零售价的39%。

据悉，IHS Markit尚未对尺寸更大的iPhone 7 Plus进行拆解分析。（编辑：小穆）