网友恶作剧 “鼓励”iPhone 7用户在手机上钻洞

美国苹果公司新推出的iPhone 7手机去掉了能够插入耳机的插口，引起许多用户的反弹。有网友借此制作恶作剧影片，"鼓励"iPhone 7的用户在手机上钻洞，以创造耳机插口。有关视频上载一个多星期后，点击率已超过1300万。虽然多数网友都表示这明显是恶作剧，但似乎有人真的上当。

这个约1分30秒的影片是在这个月17日被上载到TechRax的YouTube页面。据英国《每日电讯报》报道，TechRax一般上所发布的视频，都与破坏智能型手机的搞怪方式有关。这个账号由美国加利福尼亚州一名叫Taras Maksimuk的男子管理。他在推特上指出："真的有人向他投诉他们在iPhone 7上钻洞，以取得耳机插口的事宜。"而为证明这点，他还将所收到的投诉信息放上网。



视频的一开始指出，很多人都在投诉iPhone 7没有能够插入耳机的插口，"我找到了完美的解决方案，非常简单，你只需跟着做。"视频接着开始在一台iPhone 7手机上钻洞，约10秒钟后，该手机就出现一个和之前的耳机插口看起来一样的洞。视频的最后将耳机插入插口，并播放音乐，显示"钻洞创造耳机插口"的方法是可行的。

有网友在视频的页面留言表示，自己真的尝试在手机上钻洞。网民AnonUser说："因为某些原因，我在钻洞后，荧幕就关闭，并且不会开启。"不过，多数网友都质疑那些说自己真的尝试钻洞的人的说法，网民TCherice指出："你在开玩笑，对吗？如果你不是在开玩笑，我想成为其中一个率先告诉你，这个视频是一个玩笑的人。"网友jnjjules也说："我不觉得有人真的尝试。但它挺有趣的。"



