苹果临时改变设计 iPhone6或推迟上市

哈通社阿斯塔纳电，据路透社消息，在看到了亮度不足的屏幕实物之后，苹果公司改变了主意。现在，苹果公司要求生产商在手机中植入两层背光膜。

消息人士向路透社透露，苹果公司在最后一刻就4.7英寸的iPhone 6改变决定，使得供应商不得不加紧生产，以赶上定于下月的苹果产品发布会。 之前，苹果公司决定只用单层背光膜，以让iPhone 6尽可能的轻薄。而路透社援引消息人士称，在看到了亮度不足的屏幕实物之后，苹果公司改变了主意。现在，苹果公司要求生产商在手机中植入两层背光膜。这浪费了宝贵的时间。 据预计，苹果将在今年9月的发布会上展示两台iPhone，分别为4.7英寸和5.5英寸，大于此前4英寸的iPhone 5s。 路透援引消息人士称，现在还不清楚这次改变是否会推迟iPhone 6的发布或者减少首次发售iPhone的数量。目前，供应商就在加班加点，以求赶上定于9月9日的产品发布会。 在最后时刻改变主意，这在苹果公司身上并不是第一次发生。在第一代iPhone发布前不久，苹果公司决定使用玻璃表面取代之前的塑料玻璃表面，而这延迟了生产。