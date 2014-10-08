底特律一业主愿意用两层楼别墅换一部iPhone6

哈通社阿斯塔纳10月8日电，据美国fox-2频道消息，，近日，底特律的一位屋主表示，他愿意将自己两层楼的别墅与一部iPhone6作交换。当然了，一个32GB的iPad他也可以考虑。

据了解，这名屋主尝试出手这栋别墅已经有几个月的时间了，房子的标价从最初的5000美元已经降到了3000美元，但仍然没有人对这栋有着3间卧室的大房子感兴趣。 这位不明身份的屋主，在2010年4月以41000美元的价格购买了这栋别墅，据说他本人居住在奥地利，并且从未到过美国。 负责出售这栋房子的经纪人表示，"房主最终发邮件给我说，他很愿意以一个iPhone6或32G的iPad来交换这栋别墅。我觉得这听起来很有趣，应该可以抓住人们的眼球。" 但当地的不动产交易公司证实了该消息不可信。 被誉为"世界汽车之都"的底特律，早在100年前就是汽车工业的代名词，美国第一条水泥马路、第一盏红绿灯、第一条高速公路、第一家百货商店，都出现在这里。美国三大汽车巨头通用、福特与克莱斯勒的总部以前均设于此。 40年前，底特律汽车之都开始出现衰败，近10年来，城市人口由原先的180万减少到目前的不足70万，由于人口减少，底特律的退休基金来源不足，已经连续数年处于赤字。180亿美元债务中有92亿资金缺口：其中35亿来自退休基金，57亿来自退休者医疗费用。该城市99.6%退休者的健保债务付不出来，退休基金要负担退休者医疗费用的80-100%。犯罪率也在美国人口超过20万人的大城市中高居第一。 （编译：阜博）