中国央视称iPhone位置跟踪功能威胁国家安全

哈通社阿斯塔纳7月12日电，据华尔街日报报道，中国很有影响力的官方电视台周五称，苹果公司(Apple Inc.)智能手机iPhone上的一个位置跟踪功能可能涉及到国家安全。这是中国对美国科技公司发起抵制的最新迹象。

中国官方媒体中央电视台(CCTV)在其面向全国的新闻节目中抨击了苹果iO7移动操作系统的"常去地点"功能，这个功能跟踪并记录了手机所有者活动的位置和时间。报道援引研究人员的话称，如果有人获取这些数据，就能了解中国的更多情况甚至国家机密。

苹果没有立即回复记者的置评请求。

央视的报道表明苹果在竞争日趋激烈的市场中所面临的一个潜在挑战。调研公司Analysys的数据显示，苹果目前在中国智能手机市场的份额为6%，三星电子(Samsung Electronics Co.)以及其他搭载谷歌(Google Inc.)安卓操作系统的手机品牌占据了更大的市场份额。

不过，苹果公司在中高端市场占据主导地位。调研公司Umeng的数据显示，在中国市场上，定价高于500美元的智能手机中，约80%是iPhone。iPhone用户包括中国政府官员和企业高管。中国第一夫人彭丽媛去年曾被媒体拍到使用iPhone，不过后来她改用了中兴通讯(ZTE Co.)生产的一款智能手机。

央视的报道虽然未必反映中国最高领导人的看法，但在中国具有较大的影响力。过去，一些被央视曝光的企业转变了政策或采取了产品召回行动。

目前尚不清楚被央视曝光后，中国是否会对苹果采取新的规定或限制措施。不过，过去央视的报道曾给苹果公司带来一定影响。去年，在央视炮轰苹果在华售后政策歧视中国消费者后，该公司首席执行长库克(Tim Cook)进行了公开道歉。

美国科技公司从去年起就在中国感受到寒意，当时美国国家安全局(National Security Agency，简称：国安局)前承包商雇员斯诺登(Edward Snowden)声称，国安局在暗中监视中国领导人，并称美国科技公司向政府提供数据。苹果公司表示，没有向政府机构提供直接访问其服务器的权限。

中央电视台的报道提及了斯诺登泄密一事，并说美国科技公司的数据库是个"金矿"。报道还引述官员的话称，中国需要更有力的数据保护法，并称如果数据泄露造成伤害，苹果将需要承担法律责任。

今年5月，美国起诉五名中国军人从事黑客活动后，中美之间关于网络安全的争议升温。

上个月，中国官方电视台就微软(Microsoft Corp.) Windows 8操作系统的安全性提出质疑。之前中国政府采购中心5月份表示，不允许政府部门采购安装了Windows 8操作系统的计算机。

中国是苹果公司长期的制造业基地，也是越来越重要的消费市场。最近一个季度，苹果公司全球收入的24.8%来自包括香港和台湾在内的大中华区。过去一年，苹果公司大中华区销售额增加了13%。

中国对于关键行业严重依赖美国技术的问题一直感到担忧，并且已经投资数十亿美元进行技术自主研发。去年，官方杂志《中国经济周刊》给一篇文章配上英文标题"He's Watching You"（意为：你被人盯着呢），列出包括苹果公司在内的八家美国公司，称它们对中国的计算机网络构成威胁。

中国政府曾提到，试图在软件、服务器和高端芯片领域开发国产替代产品。中国科学院1月份发布了它所研发的移动操作系统"中国操作系统"，但分析师们称，该系统很难在竞争激烈的移动市场得到广泛应用。