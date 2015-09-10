苹果寻求iPhone之外的新增长点

哈通社阿斯塔纳9月10日电 据《华尔街日报》10日报道，苹果公司希望减少对iPhone的依赖，尽管该公司也在努力延长该产品的强劲势头。

在周三于旧金山举行的年度新品展示会上，苹果推出一款屏幕更大的iPad（起售价799美元）和一款经过改进的Apple TV机顶盒，希望藉此给两个表现不佳的产品系列注入新活力。

苹果目前对iPhone的依赖度不断加大。iPhone销售额占苹果收入的比例接近三分之二，利润占比则更高。

苹果公司的业务重点之所以向iPhone倾斜，一定程度上是由于该公司去年推出的大屏幕iPhone获得了令人难以置信的成功。但这也带来了挑战，即要用不太显眼的调整来维持iPhone销量的增长，如更好的摄像头、指纹感应器以及更加出色的Wi-Fi连接功能。

周三苹果推出了iPhone 6s和iPhone 6s Plus两款新手机，屏幕尺寸与去年发布的大屏幕iPhone相同。

苹果首席执行长库克称，虽然可能看起来形似，但实际上新款iPhone的各方面都有改进。

最重要的新功能是苹果的3-D Touch，这是用按压力道操纵手机的新方式。举例来说，用户若用力按下手机上的摄像图标，就可直接进入自拍。用户还可轻轻按压屏幕，弹出预览框，快速浏览电子邮件正文。

Gartner研究主管布洛表示，尽管这项功能很有趣，但它却不是那种可以吸引消费者走进苹果商店购买新款iPhone的酷炫功能。

他说，他认为这些功能不会使iPhone有太大的改变。

要保持iPhone的增长动能，苹果面临的起点并不低：在截至6月27日的苹果第三财季中，iPhone的收入同比增长了59%。

库克曾表示，仅有27%的iPhone用户将设备升级至更大的机型，这为今后的增长提供了充裕的空间。

苹果还启动了一项计划，它将直接向购买其产品的用户提供资金支持，这将使消费者可以更加容易地每年获得一部新iPhone。此举表明，苹果已经开始在移动运营商的传统地盘攻城掠地。

按照新推出的iPhone升级计划，消费者只需每个月在苹果零售店支付32美元或37美元（依机型不同而异），便可每年都用上新款iPhone，这种做法类似于汽车租赁。这些手机将被解锁，消费者可以自行选择运营商。

苹果表示，消费者可在9月12日预订新款iPhone，产品上市时间为9月25日。iPhone 6s起步价为649美元，屏幕更大的iPhone 6s Plus的起步价为749美元──售价与之前的版本保持一致。同时，苹果将现有机型的价格下调了100美元。

配备了更大的屏幕后，iPhone销量得到提升，如今苹果希望同样的策略也能在iPad上发挥作用，后者的销量已连续六个季度下滑。

库克称，ipad是最能体现苹果多用途电脑运算思路的产品。

Ipad Pro配备了12.9英寸屏幕，相比9.7英寸的iPad Air更大。这款产品让平板电脑和笔记本电脑之间的界限变得模糊。苹果还推出了智能键盘和压敏型触控笔Apple Pencil。

Ipad Pro可能会吸引企业客户，取代笔记本电脑成为企业办公电脑。最近几个月，苹果与其最大的两家技术供应商国际商业机器公司(简称IBM)和思科系统(简称：思科)达成协议。

苹果称，32G的iPad Pro起步价799美元。智能键盘售价169美元，Apple Pencil售价99美元。这三款新产品将于11月上市。如果打算购买配备了智能键盘和触控笔的基本款iPad Pro，消费者需要支付1,067美元，比苹果13英寸MacBook Air的起步价999美元还高。

FBR Capital Markets高级分析师艾夫斯称，相比低端Macbook 电脑，iPad Pro和相关配件可能会让苹果赚取更多利润。不过，苹果真正的机遇是将拥有一款能够吸引企业客户的产品。

艾夫斯表示，苹果终于拥有了一款能够真正打开企业用户大门的强大产品。

过去苹果也出现过新产品排挤自有产品的情况。5.5英寸屏幕的iPhone 6 Plus蚕食了7.9英寸屏幕平板电脑iPad Mini的市场。再往前一点，iPhone的出现正是iPod衰败的开始。

苹果还对其2007年发布的电视机顶盒Apple TV进行了首次大的升级。

新Apple TV可以运行应用程序，这就意味着第三方开发者可以为该设备开发程序，新的遥控器配备了触控屏幕，且能使用Siri进行声控。在发布会上苹果展示了Apple TV的新搜索功能，用户可以搜索特定的节目，也可以浏览一系列的视频流选择。

Apple TV是通过互联网接入电视提供流媒体视频服务的先驱。不过，机顶盒领域的竞争越发激烈，谷歌、亚马逊、索尼和Roku等都推出了自己的机顶盒产品，将Netflix和Hulu等颇受欢迎的流媒体视频服务接入电视。

此外苹果也在开发自己的流媒体电视直播服务，集合多个电视频道，旨在替代有线电视和卫星运营商。不过该公司在敲定提供这项服务所需的内容交易方面遇到困难，周三的发布会没有提到相关话题。

苹果表示，新机顶盒将从10月底开始销售，32G版本的售价为149美元，64G版售价为199美元。