你得工作多久才买得起一部iPhone？

苹果iPhone无处不在，从纽约到伦敦，再到基辅，人们都着魔般地使用它。但就算是在世界上最富裕的一些城市，消费者购买它的能力也是千差万别。

原因和iPhone售价关系并不大，而在于人们的收入不同，从而造就了这种差别。就拿纽约和伦敦做一个比较。两座城市的居民都投入大量时间工作，时时刻刻离不开智能手机，卷入了巨额金融驱动的金钱文化。两座城市都位居瑞银财富管理(UBS Wealth Management)最新统计的世界生活成本最高城市名单的前五位。







然而，据瑞银统计，伦敦人平均得工作41.2小时才能赚够钱买一部iPhone 6，而纽约人只需24个小时。那是因为，相比于纽约，伦敦的收入大大落后于其高得惊人的生活费用；伦敦甚至挤不进平均毛收入前十城市之列（它名列13位，而纽约是第4位）。

在雅典（平均98小时）或北京（218小时），你需要工作更勤奋才能买得起一部iPhone 6。在内罗毕（468小时）或基辅（627小时），你得埋头苦干更长时间。不过，如果生活在苏黎世，即这项研究显示收入水平最高的城市，你只需工作20.6个小时，就能买得起。

对于全球售卖的另一款产品--麦当劳巨无霸汉堡--情况会略好一些。要买一个这样的汉堡，基辅居民平均只需工作55分钟，是纽约居民平均所花时间的五倍。

来源：纽约时报