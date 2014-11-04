哈萨克斯坦国家电网管理公司明日进行国民IPO 每股定价505坚戈

哈通社阿斯塔纳11月4日电，哈萨克斯坦国家电网管理公司（KEGOC）董事长巴赫特江•哈吉耶夫今日在国家新闻发布中心召开的新闻发布会上表示，该公司将于11月5日进行国民IPO（首次公开募股），每股定价为505坚戈。

巴赫特江•哈吉耶夫说，根据纳扎尔巴耶夫总统的指示，"国民IPO"计划第二阶段即将开始，哈萨克斯坦国家电网管理公司作为这一阶段首家进行募股的公司，已经做好了所有准备工作。公司将从明天，也就是11月5日开始受理股票认购申请。

据悉，根据政府10月31日第1156号决议，政府批准了"萨姆鲁克-卡泽纳"国家福利基金股份公司董事会关于哈萨克斯坦国家电网管理公司上市计划的决定。

根据"萨姆鲁克-卡泽纳"基金董事会的决定，哈萨克斯坦国家电网管理公司进行国民IPO首发股数为25 999 999股，每股定价为505坚戈。任何哈萨克斯坦公民拥有购股权利，"统一养老储蓄基金"股份公司也可动用其储蓄购买公司股票。

对于个人投资者，购股上限为14000股，也就是说个人最多只能购买14000股。股票认购申请受理期为2014年11月5日至12月3日。个人投资者认购完成后，统一养老储蓄基金将着手认购所剩股票。之后，剩余的股票将于"国民IPO"结束6个月后进入股票交易市场。（编译：吴然）