IS视频12岁英小童当刽子手轰毙囚犯

哈通社阿斯塔纳8月27日电 据联合早报网讯，逊尼派极端组织"伊斯兰国"组织（IS）又发布一段令人怵目惊心的摄录宣传片段，见到5名未成年的男童充当刽子手集体执行处决任务。

据星岛日报报道，5人都样貌稚嫩，穿上沙漠迷彩军服及笠上头套，持着手枪，每人面前都有一名成年囚犯跪在地上。其中一名刽子是蓝眼睛白人男童，相信是英国人，大约12岁，改了一个圣战士名字叫阿布-阿卜杜拉-布里塔尼。他面不改容，开枪射爆一名囚犯的头，把他轰毙。



这段冷血片段长约9分钟，是最近在"伊斯兰国"位于叙利亚的"首都"拉卡市拍摄的。虽然有迹象显示该组织在伊拉克和叙利亚战场上节节败退，但这段片段显示，该组织武装分子所使用的手段愈来愈冷血和残暴。



据泰晤士报报道，其中一名男童对着一个面露惶恐的囚犯尖叫及掌掴他，然后用阿拉伯语说："即使有美国、法国、英国、德国和地狱邪魔支持，也无人能救库尔德人。"接着，5名男童一同高叫"真主伟大"，向天举枪，再用枪嘴指着5名囚犯的头，扳机击毙他们。之后，片段显示5名囚犯倒在地上，5人头部都有枪伤。



除了阿布-阿卜杜拉-布里塔尼外，另外4名男童相信分别来自埃及、土耳其、突尼斯和乌兹别克，名叫奥兹巴基（Yousouf Al-Ozbaki）、库尔迪

（Abu Fuad Al-Kurdi）、马斯里（Abu Ishaq Al-Masri）和图尼斯（Abu Al-Baraa Al-Tunisi）。



在阿拉伯文，"阿布"是"XX之子"的意思。西方传媒推断，该名白人男童的父亲，可能是在叙利亚结婚及在一次空袭行动中被杀的英国人阿卜杜拉-布里塔尼（Abdullah Al-Britani）。



"伊斯兰国"组织以前也发布过小孩子扮成军人及拿着武器、或者充当刽子手遥控炸弹的照片和片段，但这次则是首次有多名小孩子集体执行处决任务。