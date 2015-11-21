巴黎袭击案：联合国支持对IS&#34;采取所有必要手段&#34;

哈通社阿斯塔纳11月21日电 据BBC消息，联合国安理会星期五（11月20日）一致通过决议，呼吁所有成员国协调行动，防止"伊斯兰国"（IS）和其它极端组织在巴黎袭击案后发动进一步的袭击。

由法国起草的安理会决议敦促成员国"采取所有必要手段"，"阻止外国恐怖主义作战人员前往伊拉克和叙利亚，防止和打击资助恐怖主义行为"。

决议指出，"伊斯兰国""使国际和平与安全面临前所未有的全球性威胁"，安理会"决心抗击这个前所未有的威胁"。 "伊斯兰国"声称该组织策划实施了导致130人死亡的巴黎袭击案。 除此之外，"伊斯兰国"还声称策划了本月黎巴嫩的炸弹爆炸事件。与"基地"恐怖组织有关的团体则声称俄罗斯一架民航客机在西奈上空坠毁是该组织干的。 安理会第2249号决议还强烈谴责"伊斯兰国"先后在苏塞、安卡拉、西奈、贝鲁特和巴黎发动的袭击和其它所有袭击。 联合国安理会还呼吁成员国铲除伊斯兰国和其它民兵武装在伊拉克和叙利亚部分地区设立的安全据点。 安理会决议强调，所有成员国应加大努力，协调行动，防止"伊斯兰国"极端组织发动新的袭击。 法国与俄罗斯表示，采取军事行动是合理的，因为有关国家是出于自卫。 巴黎恐怖袭击事件后，阿拉木图国际机场提升了安全级别，增设了大量安保力量。