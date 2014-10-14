库尔德人要求土耳其加强抵抗IS 否则将再掀叛乱

哈通社阿斯塔纳10月14日电，据中新网援引外媒13日报道，库尔德部队在叙利亚北部边界城镇科巴尼同"伊斯兰国"(IS)极端组织激战，隔邻的土耳其却按兵不动。已被土耳其列为非法组织的库尔德工人党领袖则表示，如果土耳其不改变对叙利亚境内抵抗ISIS战役的不干预政策，库尔德族将在土耳其境内再掀起叛乱运动。

报道指出，库尔德工人党(PKK)为了争取自治，已在土耳其展开了30年的叛乱运动。去年3月，该组织同土耳其政府达成了停火协议，但和平谈判目前中断。 该组织创始人之一巴耶克日前警告，如果土耳其继续对科巴尼战役袖手旁观，该组织同政府的和平谈判将破裂。 巴耶克在接受访问时说："我们已经警告土耳其。如果该国不改变态度，游击队将恢复自卫战争以保护人民。" 作为和平进程的一部分，库尔德工人党已开始从土耳其撤走其战士，将他们部署到伊拉克北部的军事基地。但巴耶克说，为了抗议土耳其执政的正义与发展党(ARP)的政策，这些战士现在回到了土耳其境内。 巴耶克没透露有多少库尔德战士已经离开伊拉克北部坎迪尔山基地回到土耳其。不过，库尔德工人党作战部队人数估计约为5000人。 土耳其一直在阻挠境内的库尔德人跨境进入叙利亚，参加对抗IS极端分子的战争，因为它担心这会导致库尔德人在其边界地区集结成军。 土耳其的政策引发境内库尔德人的强烈不满，上周全国各地爆发了严重冲突，造成至少31人丧命，360人受伤。 巴耶克说："正义与发展党必须为科巴尼和土耳其境内所发生的事负责。" 库尔德工人党全权领袖厄贾兰日前对土耳其政府发出最后通牒，要它最迟在10月中旬拟定拯救和平进程的路线图。 土耳其总统埃尔多安11日誓言将竭尽所能拯救和平进程，他同时谴责那些想要破坏达成和平协议的人。埃尔多安在向全国广播的讲话中说："大家必须知道，过去几天的暴力冲突、破坏和掠夺行为，跟科巴尼战役没有关系。" 与此同时，叙人权观察组织警告，土耳其若再不开放边界让库尔德族志愿军和军火投入科巴尼战场，守军必败无疑。 联合国的叙利亚问题特使上周敦促土耳其采取行动，让库尔德战士从土耳其越境进入科巴尼提供支援。但土耳其至今没有做出回应。 捍卫科巴尼的库尔德部队发言人说，美国领导的盟军的空袭行动虽重创了伊斯兰国部队，但前两天效果并没那么显著，两军巷战妨碍了空袭的进行。发言人呼吁美军接下来加强空袭力度。