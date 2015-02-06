俄媒:中东国家打击IS只能靠自己 西方都自私

哈通社阿斯塔纳2月6日电，据环球时报报道，德国《世界报》5日称，IS最近杀害多名人质的事件，说明IS已经成为一个全球性的威胁。反对IS的斗争不仅在西方，还有中东和亚洲等地方，比如日本、约旦和美国、澳大利亚、尼日利亚和荷兰等，这是一场全球性战争。报道称，恐怖主义就像是一个可恶的循环运动：一旦反恐战争停止，它就会回归，因此必须持续进行更严厉的打击，才可能不被打败，保护自己的安全。国际社会应该展示自信和决心，迎接恐怖主义的威胁。

不过，这样的信心在一些国家仍很脆弱。英国《卫报》4日爆料称，阿联酋已暂停了针对IS的突袭，称这是出于对本国飞行员安全的担忧。报道引述美国官员的话称，在约旦飞行员卡萨斯贝去年12月被IS俘虏后，阿联酋就将这一决定通知了美军中央司令部。上周在阿布扎比的一次坦率交流中，阿联酋外交大臣还曾质问美国大使，为什么美国没有投入力量去拯救约旦飞行员。此外，阿联酋官员还对美军让伊拉克在打击IS的斗争中扮演越来越重要角色表示担心。 更令世界担忧的是反IS联盟中美国与沙特的关系。美国有线电视新闻网(CNN)4日称，被称为"9•11"恐怖袭击第20名嫌犯的穆萨维日前指证沙特王室成员是"基地"组织的幕后金主，卷入"9•11"恐怖袭击。CNN称，穆萨维还透露，"基地"曾计划用导弹将美国总统的"空军一号"击落，计划还在沙特驻美大使馆中讨论过。尽管沙特驻美大使馆立即对这一报道进行了否认和反驳，但这一报道此时在西方媒体中出现，使人感受到美国与沙特关系存在很多问题。 本周末，来自世界各国的政界军界高层和专家将参加慕尼黑安全会议。德国《图片报》称，可以预见，西方将对IS发起一场更清晰的斗争。反恐专家戴维斯•勒温表示，西方如果继续只靠空袭IS，很难取得成功，所以"考虑地面战争是必须的"。俄罗斯《观点报》则认为，西方国家都是自私的，他们承诺给予盟友金钱和武器援助，但这些帮助只是口头上的。因此，中东国家打击IS只能靠自己。 美国《基督教科学箴言报》称，美国不太可能公开支持约旦采取"一报还一报"报复策略，因为这样做的风险太大了。约旦是一个小国，有大量的难民被夹在以色列、叙利亚、伊拉克和沙特中间。这是一个生存的艰难之地，领导人也在努力维持稳定。报道引述学者克劳特哈默的话称，"约旦被拖入同IS进行直接交战对我们来说不见得是件好事，约旦光靠自己打败不了IS"，最后可能会把美国拖入地面战。 "打击‘伊斯兰国'将是一场持久战"，德国《焦点》周刊称，一个星期来IS杀害了3名人质的消息再次证明IS仍在不断壮大。以美国为首的西方国家对打击IS的决心和措施不够坚定。而中东大国沙特以及土耳其等国家也三心二意，导致针对IS的战斗结果被"打折"。恐怖主义正更深入地渗透到西方或其他阿拉伯城市。对IS的战斗还远远没有结束。