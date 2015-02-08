IS称美国人质死于约旦空袭 美国未证实约旦质疑

哈通社阿斯塔纳2月8日电，据中新网援引外媒报道，恐怖组织"伊斯兰国"称，约旦军方轰炸其位于叙利亚的盘踞点时，导致一名美国女人质身亡，这名女人质葬身在约旦飞机轰炸的建筑物废墟内，但声明并未附上女人质照片。美国国务院和白宫发言人均回应说，美国尚未发现任何能证实此说法的证据。约旦也对消息表示质疑。

据悉，恐怖组织"伊斯兰国"声称，约旦军方轰炸其位于叙利亚的盘踞点时，导致一名美国女人质身亡。美国政府尚未证实这项消息，约旦也对消息表示质疑，认为这只是伊国组织的宣传伎俩。据报道，该组织计划在邻国绑架更多人质。 恐怖组织"伊斯兰国"(IS)上载至一些网站的声明称，多国部队的飞机在周五的祷告会之后，轰炸叙利亚东部城市拉卡(Raqa)，美国女人质凯拉•米勒(Kayla Jean Mueller)葬身在约旦飞机轰炸的建筑物废墟内。声明指约旦飞机对一座三层建筑进行了一个多小时的空袭，但声明只附上该建筑物的照片，而没有米勒的照片。 美国国务院发言人哈夫6日在例行记者会上说，美方尚无法证实这一消息的真实性。她还说，确实有数名美国公民在海外遭伊国组织等恐怖组织劫持。 白宫发言人舒尔茨称，在约旦军方发动空袭时，美方曾与其进行过沟通与协调，但他并未表明美方是否事先知晓人质所处的位置。