塔吉克斯坦特警司令率部下加入IS 宣称对美国复仇

哈通社阿斯塔纳5月30日电 据环球时报消息，塔吉克斯坦特警司令哈里莫夫日前宣布加入"伊斯兰国"(IS)。哈里莫夫在4月底失踪，时隔1个月后，这名曾在俄罗斯和美国受训的塔国军警高官突然公布自己的"新身份"，令不少媒体感到震惊。

据塔吉克斯坦Asia-Plus网站28日报道，哈里莫夫身穿黑衣，挥舞着一把步枪，在一段长12分钟的网络视频中，用俄语宣布他加入IS的消息。哈里莫夫说，他做出这一决定是因为不赞同塔国政府对穆斯林的政策，包括禁止戴头巾和在街上祈祷。他还呼吁塔吉克斯坦人一同参加"圣战"，并称自己"了解美国人如何训练战士杀害穆斯林，定会拿着武器去美国报仇"。塔吉克斯坦特警消息人士对俄塔社透露，哈里莫夫是在叙利亚加入IS的，他还带着五六名部下，一同加入该组织。据俄媒报道，现年40岁的哈里莫夫获得过多枚国家勋章。他曾在塔吉克斯坦总统近卫军服役多年，并在俄罗斯和美国特种部队接受训练。3年前，他成为特警司令，负责保护国家领导人的安全。

塔吉克斯坦已将IS列为恐怖组织，禁止其在境内活动。俄塔社援引该国国家安全委员会日前公布的数据称，约有400多名塔国公民参与IS的作战行动。据俄《独立报》29日报道，塔吉克斯坦政府已屏蔽了发布哈里莫夫视频的网站。该国总检察院成立专门小组调查这一事件。 俄中亚问题专家杜勃诺夫认为，哈里莫夫是军警高官，他本人又受过特种兵训练，有丰富的作战经验，他加入IS令人震惊，同时也是个危险信号，中亚乃至俄罗斯可能面临严峻的恐怖主义威胁。哈萨克斯坦中亚研究学者克尼亚泽夫则称，IS武装定会利用哈里莫夫大肆宣传，招兵买马。