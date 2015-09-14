媒体：IS欲中亚开辟第二战线 上合组织频反恐演练

哈通社阿斯塔纳9月14日电 据中新网援引中国《南方日报》报道，"9•11"恐怖袭击事件已经过去14年，受恐怖势力侵扰的世界并未变得更加太平。相反，一些地区的恐怖活动愈演愈烈。9月4日，塔吉克斯坦国防部前副部长纳扎洛佐达与100多名武装人员策划和实施了对瓦赫达特市内务部、首都杜尚别的一个警察局和杜尚别机场的恐怖袭击事件。

塔吉克斯坦爆发的这起恐怖袭击事件，从侧面展现出中亚地区面临的严峻反恐形势。近日，中国社科院与社科文献出版社共同发布《中亚国家发展报告2015》（以下简称"报告"）黄皮书，报告认为，中亚各国部分宗教极端分子受"伊斯兰国"（IS）在中东的扩张所鼓舞，纷纷前往当地参战，中亚恐怖分子已将中东部分地区当成新的训练基地。鉴于"伊斯兰国"对中亚地区的威胁日趋严重，中亚各国在各自加大国内反恐力度的同时，还积极寻求国际反恐合作，一方面强化与独联体集体安全条约组织、上海合作组织等区域组织的安全合作，另一方面，也更加重视与俄罗斯、美国等国家的双边军事交流，为应对恐怖威胁寻求国际支持。 1 IS妄图在中亚开辟"第二战线" 中亚国家情报部门透露，目前有300名哈萨克斯坦人、600名吉尔吉斯斯坦人、300多名塔吉克斯坦人和至少200名土库曼斯坦人在叙利亚和伊拉克为IS卖命 自"伊斯兰国"在中东地区坐大以来，国际舆论不时传出其向中亚国家渗透和吸纳战斗人员，并准备在中亚开辟所谓"第二战线"的消息。在过去一年里，中亚大国哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦没有发生重大安全事件，这是中亚保持安全稳定的关键因素之一。但是在总体安全形势稳定的背景下，"伊斯兰国"对中亚地区产生的直接或间接的负面影响已经显现。 报告指出，今年中亚地区宗教极端势力活动加剧，特别是新兴宗教极端势力开始活跃。2014年"伊斯兰国"不断扩张，来自中亚国家的参战人员数量不断增加，让中亚国家感受到实实在在的威胁。哈萨克斯坦国家安全委员会主席阿贝卡耶夫表示，加入"伊斯兰国"武装组织的哈萨克斯坦人已有300人，其中一半是妇女。目前，中亚国家主要担心"伊斯兰国"在本国招募公民参战，若这些公民有朝一日回国，将成为威胁中亚安全的主要群体。 最近一段时间，有媒体陆续公布的数据证实了中亚面临的严峻反恐形势。据俄罗斯媒体报道，"伊斯兰国"武装组织中有一个名为"马维兰纳赫尔"的战斗小组，其成员来自中亚的哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦。目前有600名吉尔吉斯斯坦人在伊拉克和叙利亚为"伊斯兰国"卖命。极端组织企图把他们派回中亚，从吉尔吉斯斯坦西南部向乌兹别克斯坦渗透，期望在乌境内扎根壮大。 哈萨克斯坦总统战略研究所所长卡林曾表示，据中亚国家情报部门获取的情报，目前有300多名塔吉克斯坦人和至少200名土库曼斯坦人在叙利亚和伊拉克"参战"。中国国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所研究员王宪举指出，中亚国家情报部门的情报比较可靠。从这些数据可看出，"中亚地区已是‘伊斯兰国'组织重要的人员来源地之一"。 更为可怕的是，为加紧在中亚国家发起恐怖袭击活动，"伊斯兰国"早已向该地区输入资金。今年2月，吉尔吉斯斯坦"宗教、权力和政治"中心主任马利科夫称，"伊斯兰国"已经向其分支组织"马维兰纳赫尔"拨款7000万美元，令其在费尔干纳地区策动恐怖袭击。而费尔干纳地区恰恰是吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦的接合部。 "伊斯兰国"势力壮大对中亚地区造成的间接负面影响也显而易见。上海社科院俄罗斯中亚研究中心副主任李立凡表示，随着"伊斯兰国""乌伊运"等极端组织在阿富汗边界集结进程的加快，与阿富汗边界接壤的中亚国家面临多股恐怖势力的威胁。若这些恐怖势力"合流"，将对阿富汗与中亚国家安全形势造成不小冲击。 2 中亚各国严防恐怖分子"回流" 中亚各国强力部门对IS及其他恐怖组织的监控和打击能力很强。中亚国家不仅具有坚定的反恐决心，还有强大的反恐能力与丰富的反恐经验 对宗教极端势力等"三股势力"，中亚国家始终保持高压严打态势。2014年，中亚各国高度关注"伊斯兰国"发展，以及本国公民赴伊拉克和叙利亚"参战"的情况，严防恐怖势力和极端分子返回本国。 在中亚国家中，塔吉克斯坦的恐怖活动尤其值得关注。李立凡解释称："从1992年到1997年，塔吉克斯坦爆发了大规模内战，直到1997年塔政府与反政府武装签署和平协议，这个国家的政治和安全形势才慢慢步入正轨。不过，长期的战争造成社会动荡和撕裂，让恐怖分子乘虚而入，不时策动暴力活动。" 塔吉克斯坦内务部部长拉希姆佐达曾称，2014年塔内务部共抓获53名在伊拉克和叙利亚"参战"的恐怖分子，其中12人是为"伊斯兰国"打过仗后回国的。塔内务部还逮捕了116名其他极端组织成员，他们在塔吉克斯坦共制造了338起恶性暴力案件。 其他中亚国家打击恐怖分子的决心和力度也非常大。2014年10月31日，乌兹别克斯坦宗教委员会发表声明谴责"伊斯兰国"。该委员会指出，IS在乌兹别克斯坦播放关于乌极端分子在叙利亚"打仗"的视频，企图以此招募"战斗人员"和破坏乌兹别克斯坦的稳定。而为了应对国内外可能出现的安全危机、完善国家的军事管理体系，吉尔吉斯斯坦总统阿坦巴耶夫更提出建立统一的国家军事管理中心的主张。 "中亚各国政府对包括‘伊斯兰国'在内的宗教极端势力、民族分裂势力和国际恐怖势力采取的立场十分明确，即必须予以坚决打击，决不让它们破坏本国和地区的安全和人民的生活。"王宪举表示，尽管中亚国家面对的反恐形势比较严峻，但是客观来看，"伊斯兰国"要想在中亚地区开辟"第二战线"、破坏中亚地区的稳定局面，可能性还不大，像在伊拉克和叙利亚建立所谓"伊斯兰哈里发"政权的可能性更小。 "中亚各国强力部门对‘伊斯兰国'及其他恐怖组织的监控和打击能力很强。"在王宪举看来，中亚国家不仅具有坚定的反恐决心，还有强大的反恐能力与丰富的反恐经验。早在1999年至2004年期间，乌兹别克斯坦就针对"乌伊运"等恐怖组织策划的系列暴恐案进行了严厉打击。2005年5月"安集延事件"发生后，乌政府采取坚决有力的措施，迅速平定暴乱，恢复了社会秩序。 3 上合组织频繁演练联合反恐 中亚各国积极寻求国际支持，强化与独联体集体安全条约组织、上海合作组织等区域组织的安全合作 为应对"伊斯兰国"等恐怖势力的威胁，中亚国家还通过外交努力争取国际支持。报告认为，俄罗斯一直是中亚国家对外政策中最重要的优先方向，在军事方面，俄罗斯不断强化独联体集体安全条约组织在中亚地区的影响力。中亚国家大多是该组织成员国，在打击"三股势力"、防范"伊斯兰国"渗透和破坏方面有着密切合作。 俄罗斯在塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦均建有军事基地，目前约有600名俄士兵驻扎在吉尔吉斯斯坦的坎特空军基地，配有4架苏-25攻击机和4架MI-8直升机。俄罗斯还帮助中亚国家培训军官，并向吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦提供大量军事技术援助。 此外，根据2012年10月5日俄罗斯总统普京访塔期间与塔吉克斯坦签署的协议，俄在塔的第201军事基地租期将延长至2042年，而且俄有权在2042年租期期满后要求再延期5年。王宪举认为，毫无疑问，俄军基地在遏制"三股势力"的武装斗争中发挥了重要作用。 上海合作组织对打击"三股势力"的立场也非常明确。近年来，上海合作组织每年都在其成员国轮流举行联合反恐演习，军事协作水平不断提高。2014年8月24日至29日，由哈、中、吉、俄、塔等国7000名士兵参加的"和平使命-2014"联合反恐演习在内蒙古朱日和训练基地举行，旨在演练上合组织框架下多边联席决策和联合反恐行动，以震慑"三股势力"，维护地区和平稳定。 中亚国家在努力保持与俄罗斯密切合作的同时，还积极寻求加强与美国、日本等国家的合作。去年7月16日，"中亚+日本"外长对话会在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克举行。中亚五国外长和日本外长讨论了双边合作的优先方向，将加强包括安全、巩固边界、打击贩毒等领域的合作。 王宪举表示，"伊斯兰国"这个极端主义和恐怖主义组织既遭到中亚国家政府的防控和打击，又受到该地区绝大多数民众的排斥。面对中亚国家强力部门以及独联体集体安全条约组织、上海合作组织的联合打击，"伊斯兰国"对中亚地区的渗透将面临巨大压力，想"生根发芽"恐怕是痴心妄想。 ■视点 亚洲新安全观为联合反恐提供新思路 在前不久举行的中国胜利日大阅兵中，哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦与其他外军方队的展演，给很多中国人留下深刻印象。实际上，参加阅兵式只是中亚国家与中国的军事交流项目之一，在反恐问题上，中亚国家与中国的合作在不断加强。 如何铲除日益猖獗的恐怖势力是让中亚各国政府感到头疼的"老问题"，去年中国提出的亚洲新安全观为解决这一问题提供了新思路。2014年5月，由哈萨克斯坦倡议成立、中国作为轮值主席国的第四次亚信峰会在上海举行，中亚四国国家元首到会。在会上，中方提出了"共同安全、综合安全、合作安全和可持续安全"的亚洲新安全观，得到中亚各国的广泛支持。 近年来，中国与中亚各国面临的"三股势力"威胁没有减少。在应对这些"老问题"方面，各方立场高度一致，均认为应进一步加强合作，确保地区稳定。 中国提出的亚洲新安全观为何得到中亚国家的认可和肯定？中国国际问题研究院欧亚研究所副所长李自国认为，中国与中亚面临的安全威胁有相似的地方，各方在打击"三股势力"方面的诉求和行动也大体一致。从域外情况看，中亚地区主要面临两大威胁：一是"伊斯兰国"影响力的扩散；二是阿富汗局势的不确定性。中亚和中国都面临在叙利亚和伊拉克"参战"的本国恐怖分子"回流"对地区安全稳定带来严重危害的威胁。而阿富汗在北约联军撤出后能否保持相对稳定也成疑，阿富汗的恐怖主义势力可能外溢。在如此复杂的形势下，中国与中亚国家联合打击"三股势力"的诉求开始上升。 报告也认为，"亚洲新安全观对安全理论的发展，对指导安全实践具有重大意义，也适用于中亚地区。"报告指出，中亚各国自独立以来，面临很多共同问题：经济联系被破坏，发展遇到难题；"三股势力"的破坏和袭扰；毒品问题和跨国有组织犯罪；阿富汗问题；大国在中亚的博弈；水资源的利用与保护；咸海环境问题等。这些涉及安全与发展的重大问题，单靠某一个国家难以解决，需要各国共同合作应对。 在亚洲新安全观的指引下，中国与中亚国家的安全合作卓有成效。在上合组织框架内，各方已组织过国防部长，安全会议秘书，禁毒、边防等部门高管会议，探讨如何防范和打击"三股势力"、贩毒等犯罪活动。中吉还签署了《中华人民共和国公安部和吉尔吉斯共和国国家禁毒总局关于边境地区合作的协议》。去年8月，中、俄、哈、吉、塔五国还举行"和平使命-2014"联合反恐演习。 "中国视中亚为重要的经贸和安全合作伙伴，中亚在中国周边外交中有特殊地位。"李自国认为，中国所提的亚洲新安全观备受中亚国家重视，显示出中国"亲、诚、惠、容"的周边外交理念已得到中亚各国的高度认同，各国对发展与中国关系高度重视，愿意与中国在政治、经济和安全等领域有更加紧密的合作。