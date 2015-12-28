路透社：文件显示IS官僚机构复杂 各司其职管理土地与资源

哈通社阿斯塔纳12月28日电 据路透社报道，"伊斯兰国"（IS）建立了不同的部门处理"战利品"，包括控制奴隶以及对石油等自然资源的掠夺，设立了可以管理叙伊境内大片占领区的分层级官僚机构。

美国特种作战部队5月在叙利亚进行的一次突袭中截获了一批文件，文件详细列出了这种分层级官僚机构的细节，包括IS官员之间的内斗以及以宗教判决形式存在的法典。美军5月的突袭行动击毙了IS的高级财政官员阿布沙耶夫（Abu Sayyaf）。路透看到了其中的一些文件。 美国官员称，该文件帮助加强了对IS的了解。IS对占领区的控制技巧令许多人感到惊讶。一个曾经很小的反叛武装如何发展成为有能力管理各种收入并控制广大被征服人口的复杂官僚机构，这些文件对此也给出了一些解答。 "这确实揭露了一些情况：（IS）官僚化和组织化的程度，各种部门和委员会，"美国负责反IS联盟的总统特使麦格克（Brett McGurk）对路透表示。 举例来说，其中一个相当于政府部级机构的单位负责处理自然资源，包括掠夺古代帝国遗留的文物。另外一个类似机构处理包括奴隶在内的"战利品"。 "相比任何其他‘圣战'团体，IS更具有国家特性和‘哈里发国'的形象。所以一个正式的组织架构，加上控制了如此多土地和大城市之后的务实态度，都加强了IS作为一个国家的形象，"智库"中东论坛"（Middle East Forum）的研究员Aymenn al-Tamimi表示，他也是研究IS组织结构的专家。 美国国务院负责能源事务的高级官员Amos Hochstein称，上述文件也揭示了IS在管理石油与天然气部门时的"精细与重视数据"，不过IS的油气业务并不复杂。 美国官员称，文件有助反IS联盟找出IS的弱点。美国及其盟友一直通过空袭打击该组织的石油基础设施和消灭该组织的重要官员。