土耳其指伊斯坦布尔爆炸为IS成员所为

哈通社阿斯塔纳3月20日电 据BBC报道，土耳其内政部长表示，周六发生在伊斯坦布尔一个购物区的自杀炸弹攻击是伊斯兰国组织（IS）发动的。

土耳其内政部透露，此自杀炸弹攻击者名为梅赫梅特•欧兹特克，另外已经有五人被当局调查。

目前，土耳其内政部已经宣布在七个省份进行安全评估和宵禁。

周六发生在伊斯坦布尔商业区的炸弹袭击，导致四名以色列人和一名伊朗人死亡。另外还有36人受伤，其中12人为外国公民。

目前，尚无组织或者个人宣称对此次事件负责。

爆炸地点在独立大道的区域。这是伊斯坦布尔著名的游客购物区，周末人头攒动。

上周日，发生在首都安卡拉的袭击致37人死亡。一个库尔德武装组织声称发动了这次袭击，并说这是对土耳其军队的报复。



上月，同样发生在安卡拉的爆炸导致28人死亡，数十人受伤。

去年10月，发生在安卡拉库尔德和平集会上的连环自杀爆炸案导致超过100人死亡。

土耳其总统雷杰普•埃尔多安说，恐怖组织正袭击平民，因为他们无法战胜土耳其安全部队。

他说，这些袭击事件"增强了我们打击恐怖主义的决心"。

土耳其此前将此怪罪于叙利亚的库尔德人，并以空袭进行报复打击。