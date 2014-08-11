澳大利亚男子参加ISIS 让7岁儿子手提人头拍照

哈通社阿斯塔纳8月11日电，据新华网报道，伊拉克和叙利亚境内的极端组织"伊斯兰国"招募了很多来自西方国家的"志愿者"。这些人到底有多残暴，我们可以从他们在社交媒体上发布的血腥图片略知一二。此前，伊斯兰国发布的照片多为集体枪杀俘虏的场面。

最近，一名澳大利亚籍的"伊斯兰国"武装分子Khaled Sharrouf竟然让自己年仅7岁的儿子双手提着被害叙利亚政府军士兵人头拍照，并将照片上传到社交媒体（twitter）炫耀武力："看，这是我儿子"。这也成为伊斯兰国成员所发布的最为恐怖的图片。 从照片上看，这个孩子的穿着和普通儿童没有两样，根本难以想象他的父亲能让自己儿子做出如此残忍的事儿。如此疯狂的言论和做法引起网友的强烈愤怒，很多人留言要求美国采取更有力措施消灭伊斯兰国武装分子。 据《澳大利亚人》报推测，上述血腥照片很可能在叙利亚北部城市Raqqa拍摄。根据澳政府提供的资料，Khaled Sharrouf是一名被通缉的恐怖分子和战争犯嫌疑人。在另外一张照片中，此人和自己孩子一起，身穿迷彩服，手持武器，站在"伊斯兰国"旗帜面前。 Khaled Sharrouf扬言，将很快在澳大利亚发动"圣战"。澳大利亚安全机构调查后发现，去年12月，Khaled Sharrouf使用其兄弟的护照离开悉尼。此人还有一名澳大利亚籍同伙：Mohamed Elomar，他曾公开在网上传授在悉尼获取爆炸物的途径。