ISIS自杀式袭击致至少93人死 伊拉克政治动荡引安保真空

哈通社阿斯塔纳5月12日电 据外媒消息，当地时间周三，恐怖组织伊斯兰国"（ISIS）在伊拉克首都巴格达发动了一系列针对什叶派的自杀式袭击，导致至少90人死亡数百人受伤。分析称，伊拉克政局动荡下的安保真空是导致近期ISIS频繁得手的一大因素。

CNN11日援引伊拉克警方消息称，在以什叶派居多的萨德尔城（Sadr City），一辆汽车爆炸导致至少64人死亡，另外87人受伤。当天晚些时候，一名自杀式袭击者在什叶派社区卡迪米亚（al-Kadhimiya）一个繁华的广场上引爆了身上的爆炸背心，杀死17人，另外导致43人受伤。第三起袭击发生在巴格达西部，针对的是什叶派管理下的一个检查站，导致12人死亡，31人受伤。

随后不久，ISIS宣称对上述袭击负责。ISIS视什叶派为叛教者。

ISIS近期对巴格达展开的频繁攻击发生在该国政治动荡之际。上个月底，愤怒的抗议者冲进了该国国会，要求进行大规模的政治改革。

分析称，政府和国会运转失灵留下的真空增加了该国的军事、经济和人道主义挑战。哥伦比亚广播电台的报道称，萨德尔城是颇具影响力的什叶派传教士穆克塔达·萨德尔（Muqtada al-Sadr）的据点，数月来，他和他的追随者一直在举行抗议和静坐示威活动，要求改革伊拉克的政治体系。

上周五，联合国安理会驻伊拉克特使Jan Kubis警告，目前的政治危机和骚乱只会让ISIS获益。他敦促政治领导人和社会团体协同努力平息政治动荡。

最近ISIS对伊拉克发起了多起攻击。今年2月，ISIS袭击了萨德尔城，夺走了至少73人的生命。联合国数据显示，4月在伊拉克的动乱中丧生的伊拉克人至少有741人。