ISIS宣布绑架百余名妇女儿童 美将派兵营救

哈通社阿斯塔纳8月16日电，据人民网报道，"欧盟给伊拉克供应军火开绿灯。"这是外媒14日议论的话题。法国13日晚宣布直接向伊拉克库尔德武装提供武器。英德委婉表示，将不会直接向库尔德人提供致命性武器装备。欧盟8月15日准备召开紧急外长会议，力求达成一致。不过，在空袭"伊拉克和沙姆伊斯兰国"(ISIS)问题上，英法德都表示支持美国去做，但都称自己不会这样做。一些西方媒体称，欧洲国家终于出手，主要还是担心在伊拉克"圣战"的数千名欧洲人回国发动袭击，但问题是欧洲该走多远？

美国《华尔街日报》称，法国总统奥朗德办公室13日晚表示，一旦伊拉克新政府开始运作，法国将立即根据协议向伊拉克提供武器，并将部分武器直接交给库尔德自治区。法国总统办公室网站还刊登一份声明，呼吁其他欧洲国家"追随法国的脚步"。意大利外交部发言人称，意政府正在研究如何提供援助。捷克外长也表示，捷克正筹措军需物资。库尔德武装多数使用前苏联装备，捷克在欧盟国家中是拥有苏式装备库存最多的国家之一。



德国防长13日在德国电视一台表示，将向伊拉克库尔德人提供军需物资，包括床、帐篷、防弹背心和多功能卡车。欧洲议会外交委员会主席也赞同为伊拉克库尔德人提供武器。他强调，为了阻止"圣战"组织的挺进，"现在必须尽快就此展开谈判，而且到了分秒必争的时刻"。



"美国在空袭伊拉克ISIS，欧洲人仍在度假。" 德国《图片报》14日斥责欧盟在伊拉克危机中动作缓慢，但部分欧洲国家还是反对向伊拉克库尔德人提供武器。瑞典就公开反对向冲突地区运送武器，担心这些武器最后落入极端分子手中。欧盟大国英国这次也不愿卷入太深，英国首相卡梅伦表示，不愿直接向库尔德自治区提供武器，但可以通过第三国转运。为此，奥朗德办公室特地发表了奥朗德和卡梅伦的联合声明，声明表示"法英政府将协调努力，立即采取行动，为库尔德人提供所需的人道主义援助和武器援助"。



分析人士认为，欧洲国家提供武器给库尔德武装，不仅仅是由于日益担忧伊拉克和中东地区局势不稳，还因为有大批被称为"圣战者"的欧洲人目前正在叙利亚和伊拉克参战。有消息说，在ISIS武装中，有些旅完全由讲法语者、说英语者或说德语者组成。欧洲国家情报机构估计，有2000-3000名欧洲穆斯林进入中东这片战区，现在大约有1500人仍留在战场。欧洲安全专家的首要担忧是，一旦这些"圣战者"回到欧洲将发动袭击。英国《泰晤士报》的民调显示，80%的英国人认为国际恐怖主义已经成为本地威胁，40%的英国人赞成轰炸ISIS武装。



"问题是我们该走多远，" 一名匿名欧洲外交官表示。德国电信网14日表示，"欧盟各国已经同上一条船，但朝哪个方向还有争议。"据美国《华尔街日报》分析，欧盟面临一个问题，即在没有巴格达政府的授权下，是否应该直接向库尔德武装提供武器。欧盟曾长期对伊拉克实行武器禁运。如今人们关心的是，欧盟会不会就此取消针对伊拉克的武器禁运。不少人担心，这样做会令伊拉克国内分裂势头上升，造成复杂的政治后果，且这些武器很可能落到极端武装手中。



"ISIS又宣布在伊拉克北部城市辛贾尔绑架了超过100名妇女和儿童，"德国《焦点》周刊14日表示。美国《基督教科学箴言报》称，奥巴马总统已经排除向伊拉克派遣美军战斗部队，但准备派遣更多军人进入伊拉克北部，以帮助营救被ISIS困在大山中的数万雅兹迪人。美联社14日称，澳大利亚总理表示，不排除在伊拉克采取军事行动的可能性。分析说，这一暗示意味着澳军可能向伊拉克派出地面部队。