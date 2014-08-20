美国派出百名特工和特种兵缉捕ISIS头目

哈通社阿斯塔纳电，据香港中通社消息，在美军空袭支援下，伊拉克政府军和库尔德武装17日从极端组织"伊斯兰国"(ISIS)手中夺回摩苏尔水坝。与此同时，美军派出精英部队捉拿ISIS头目，据称此人已闻风逃至叙利亚。

ISIS头目巴格达迪行事诡异、神出鬼没，被其敌手称作"鬼影"。美国《时代》周刊将巴格达迪称为"世界上最危险的人"，而法国《世界报》将其看作"新版的本•拉登"。美国自2011年10月起就悬赏1000万美元缉拿巴格达迪。2014年7月9日，美国称，这一悬赏目前仍然有效。 据英国《镜报》报道，为捉拿巴格达迪，美方新组建了一个精英部队，派出大约100名中央情报局(CIA)特工和特种部队士兵，誓要将此人缉捕归桉。据称，这是自2011年追踪、击毙基地组织前头目拉登后，美方开展的最大规模反恐搜索行动。无人侦察机、卫星图像、移动电话数据、伊拉克和叙利亚的地面行动情况等等，都被用来进行相关分析。 "巴格达迪神出鬼没，但他终会落网。"一名消息人士称，他手下的武装人员众多，为了保持联络肯定会用到移动电话，"而这就是他的弱点"。 《中东报》日前报道援引伊拉克库尔德自治区执政党新闻发言人萨伊德的话说，"‘伊斯兰国'头目巴格达迪因害怕被美军战机炸死，几天前离开摩苏尔市逃到了叙利亚境内。"萨伊德还披露，"我们掌握的确凿证据显示，随同巴格达迪前往叙利亚的有30辆悍马军车。 ISIS曾经是基地组织的分支机构，在反抗伊拉克美军的过程中逐渐壮大。利用叙利亚的动乱，ISIS一举控制了叙利亚与伊拉克边境地区，并逐渐深入至伊拉克的主要城市。此后ISIS切断了与基地组织的联繫，"力争"成为"圣战"的领头羊。