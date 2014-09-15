ISIS发布视频斩首一英国人质

哈通社阿斯塔纳电，据纽约时报中文网消息，伊拉克与叙利亚伊斯兰国周六发布了第三则斩首外国人质的视频，受害者是一名英国人道救援工作者。这是该组织向英国发出的明确信息。最近几个月，ISIS在叙利亚和伊拉克北部取得了惊人的进展。而在美国建立打击这个极端组织的国际联盟的过程中，英国是美国的重要盟友。

视频显示，救援工作者戴维•考索恩•海恩斯跪在寸草不生的山上，头顶是开阔的天空，周围的环境似乎与过去一个月相继斩首两名美国记者的地点相同。44岁的海恩斯在被斩首前被迫宣读了一段文字，在这段文字中，他把自己遇害归咎于英国的领导人。 "我声明，你，戴维•卡梅伦，要对我被处决承担全部责任，"他说。"你主动与美国结成了反对伊斯兰国的联盟。"他接着说："不幸的是，最终为议会的自私决定付出代价的，是我们英国民众。" 在视频的结尾，穿着黑衣的武装分子说，下一个受害者将是艾伦•亨宁。亨宁也是一名英国公民。这名操着英语的武装分子似乎有英国口音。追踪圣战组织的赛德情报集团称，看起来此人和杀害两名美国人质的武装分子是同一人。 美国总统奥巴马周六发表声明称，美国强烈谴责对海恩斯的"野蛮谋杀"。"我们将继续与英国以及该地区乃至全世界国家的广泛联盟合作，将这种暴行的实施者绳之以法。" 海恩斯遇害让英国首相卡梅伦的政府处在了压力之下。英国是北约领导人本月在威尔士的峰会上宣布组建的"核心联盟"的成员国之一。这次峰会旨在制定策略以应对ISIS日益加大的威胁，包括对在伊拉克和叙利亚的盟友提供支持，以及对极端分子实施空袭的计划。 奥巴马上周宣布，将扩大针对ISIS的军事行动，包括在叙利亚对该组织展开空袭。在针对ISIS在伊拉克据点的大规模空袭开始后，两名美国人--詹姆斯•弗利和史蒂芬•J•索特洛夫--就遭到了斩首。他们遇害的消息分别于8月19日和9月2日被公布。 该组织目前扣押了亨宁和另一名英国公民，还有美国的两名救援人员。他们的家人要求新闻媒体不要公布其姓名，因为ISIS警告称，如果亲属们公开他们的身份，他们就会丧命。 英国政府表示，他们正在努力证实视频的真伪。卡梅伦后来在Twitter上对英国人质遭杀害一事表示谴责："杀害戴维•海恩斯属于邪恶行径。我的心与他的家人同在，他们展示出了非凡的勇气和毅力。" "无论耗费多长时间，我们将竭尽所能追捕凶犯，确保将他们绳之以法。" 英国和美国是世界上少数面对恐怖组织绑架行径仍然坚持强硬、不妥协政策的国家。 直到今年早些时候，ISIS一直将大约20名外国人关押在叙利亚拉卡附近，也就是海恩斯所在的监狱。据一名同被绑架但在政府支付赎金后获释的人质透露，海恩斯的欧洲狱友在交付赎金后也被释放。19个月前，有军人背景的海恩斯在叙利亚北部被绑架，与来自意大利的同事费代里科•莫特卡一同被关押。 两人是法国援助机构技术合作与发展援助组织的工作人员，在叙利亚爆发激烈内战期间前往该国。两人的命运因为各自国家的政策出现了不同：据了解人质关押及释放情况的人士透露，今年5月，15名被ISIS关押在同一监狱的欧洲人在缴纳赎金后获释，莫特卡就是其中之一。 本月早些时候，卡梅伦排除了为海恩斯缴纳赎金的可能性。"这是一个极其艰难的局面，"他告诉天空新闻。"恐怖主义者绑架我们的公民时，我们不会缴纳赎金。" 据一名曾遭绑架的人质透露，在被关押期间，海恩斯竭力隐瞒自己的军人背景，但他的一名前狱友表示，就像被关押在拉卡监狱中的很多人一样，海恩斯不断遭到拷打。 行刑者在视频中提到了他的背景，表明这一点最终被他们发现了："卡梅伦，这名英国人只能为你的承诺付出代价，是你要向和伊斯兰国作对的库尔德敢死军提供武器。讽刺的是，他曾在负责交付武器的英国皇家空军中服役十年。"