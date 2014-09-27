哈通社阿斯塔纳9月27日电，《透视俄罗斯》网站26日刊登一篇题为《时事综述：俄罗斯在打击ISIS问题上的立场》的文章，分析阐述俄罗斯在打击ISIS问题上的立场，以下为文章全文：

俄罗斯原则上不反对美国发动的打击伊斯兰国恐怖武装的大规模行动，但要求其使用正当手段并针对正确目标。

中东乱局现"罕见"新象

中东地区目前已形成极其罕见的局势，即所有国家反对一个共同敌人。俄罗斯"外交政策"研究机构分析师塔季扬娜•久卡耶娃（Tatyana Tyukaeva）在接受《透视俄罗斯》记者采访时说："伊斯兰国对所有国家的安全均构成严重威胁，甚至包括该地区相互敌对的国家。相互冲突的伊朗和沙特阿拉伯已公开表态，约旦和土耳其的态度稍显谨慎，而伊拉克和叙利亚则与伊斯兰国处于战争状态。该组织有着非常激进的意识形态，并据此将自己放在了所有逊尼派国家的对立面，其目标是夺取穆斯林世界的权力。对什叶派的伊朗来说，伊斯兰国的逊尼派组织同样是确定无疑的敌人，因为将本地区什叶派和逊尼派冲突作为神圣历史加以崇拜的这些武装分子正在大规模消灭其占据领土上的什叶派穆斯林。"

美国由于这一原因获得了建立广泛的反伊斯兰国联盟的独特机会，国务卿克里和总统奥巴马已多次表达这一观点。然而除伊拉克领土外，美国还必须在叙利亚境内作战。奥巴马此时面临的境地耐人寻味，因为美国在叙利亚还有另外一个敌人，即阿萨德政权。白宫可以有两种行为模式，分别是对抗性和建设性的。第一种在任何情况下都是失败的。如果美国有意对抗，就必须要么对两方面同时作战（这就需要大量部队和武器），要么只同其中一方作战（选择性打击某一方，必然会导致另一方的胜利和壮大）。但如果美国想采取建设性行动，就可能同叙利亚国内冲突的某一方改善关系。这样一来，反对伊斯兰国的战争理论上可以让美国体面地脱离叙利亚陷阱。叙利亚当局已经宣布愿意同美国合作。叙利亚外长穆阿利姆（Walid Muallem）指出："叙利亚愿意在地区和国际层面为打击恐怖主义提供合作，但任何打击恐怖主义的行动都必须获得叙利亚政府的同意。"

俄罗斯反对美国战略

这样就形成了一个尴尬局面：考虑到自己的声誉，奥巴马政府并不愿意同阿萨德合作。因此，在无法选择对抗模式的情况下，美国又放弃了建设性模式选择了第三种方案。美国国会通过了一项向叙利亚自由军（FSA）提供武器的法律。"FSA"是叙利亚国内的世俗反对派，既同阿萨德作战，又同伊斯兰分子作战。俄罗斯对这一行动方案并不满意。首先，莫斯科不喜欢美国人选择的扶持对象，因为它过于软弱，而且美国人在这个问题上显然抱有偏见。俄罗斯常驻联合国代表丘尔金说："指望一个所谓的温和反对派去打击"ISIS"而且认为只要给它武器就能完事大吉这一想法极其冒险。"

对于这场战争来说，目前的"FSA"过于弱小。阿拉伯问题专家、俄"高等经济学校"大学研究员列昂尼德•伊萨耶夫（Leonid Isaev）在接受《透视俄罗斯》记者采访时说："与叙利亚的两大主要力量叙利亚政府军和伊斯兰国相比，其他所有武装力量都黯然失色，其中包括叙利亚自由军。该派别头几年自我感觉非常良好，反对阿萨德让其各个部分团结在一起。但后来当权力分配与占领领土的治理问题出现后，这一武装团体陷入了事实上的分裂。一些成员在大赦时投降政府，另一些真正追求权力和金钱的人投靠了'ISIS'。"伊萨耶夫认为，美国提供给"FSA"的武器最终将成为ISIS的战利品。

其次，俄罗斯担心美国最终会接受"FSA"和自己中东盟友的不懈请求，除了空袭伊斯兰极端分子的阵地之外，还会轰炸忠于阿萨德的部队。因此，俄罗斯副外长米哈伊尔•博格丹诺夫（Mikhail Bogdannov）表示，莫斯科赞成"在尊重本地区国家的主权并与其合法政府进行协调的条件下，团结国际力量反对叙利亚、伊拉克和其他中东国家境内的恐怖团体。"俄罗斯认为，如果美国不能同阿萨德政府达成协议，就需要召开安理会会议对反恐行动作出明确规定。