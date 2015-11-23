奥朗德呼吁增强抗击ISIS“紧迫感”

哈通社阿斯塔纳11月23日电 据英国《金融时报》23日报道，弗朗索瓦•奥朗德明日访问白宫时将敦促巴拉克•奥巴马加紧打击"伊拉克和黎凡特伊斯兰国"(ISIS)的军事行动。巴黎遭遇恐怖袭击后，法国总统加大了他的外交攻势。

奥朗德计划推动在叙利亚拿出"紧迫感"。这将是由法国牵头的一周紧张磋商的一部分，目的是结成奥朗德所称的打击伊斯兰主义武装分子的"大联盟"。

巴黎在一个多星期前遭遇的导致130人遇难的恐怖暴行，继续在欧洲各地拉响警报。布鲁塞尔在整个周末实行安全戒严。比利时首相夏尔•米歇尔表示，由于面临"严重和迫在眉睫"的多重协调恐怖袭击的威胁，该国今日将关闭首都的地铁和学校。

法国启动磋商之前，联合国(UN)在周末一致通过一项决议，呼吁各国政府在打击ISIS的斗争中"采取一切必要措施"--此举被巴黎方面视为至关重要，使加大对叙利亚境内该组织的军事打击具有合法性。

美国总统奥巴马近来受到政界人士、甚至五角大楼一些官员的批评，称其对空中打击导致平民伤亡的风险过分谨慎；他们提出，这导致军方放过一些潜在重要的ISIS目标。

近日有迹象显示，以美国为首的联军改变了使用空中力量的方式，包括法军打击位于拉卡(Raqqa)的ISIS指挥中心，以及轰炸116辆运油车的决定。美国国防部长阿什顿•卡特上周接受采访时表示，美国"准备改变（打击ISIS的）交战规则"。

奥巴马昨日表示，在如何打击ISIS目标、同时尽量减少对平民风险的问题上，白宫与军方官员保持着"持续不断的对话"。

奥朗德本周还将在爱丽舍宫会晤英国首相戴维•卡梅伦以及德国总理安格拉•默克尔，并在周四前往莫斯科会晤俄罗斯总统弗拉基米尔•普京。

在越来越多迹象表明俄罗斯在合作打击ISIS的背景下，西方外交官对于叙利亚四年内战的政治解决前景越来越乐观。

法国国防部长让-伊夫•勒德里昂昨日表示，ISIS用爆炸装置导致俄罗斯一架客机在西奈半岛坠毁后，此前一直支持叙利亚领导人巴沙尔•阿萨德打击叙反政府武装的俄罗斯，已经在叙利亚转变了立场。但他承认，要铲除ISIS，就需要在第一线投入地面部队。他说："取得胜利，即摧毁ISIS，将需要地面部队。"

法国国防部长表示，西班牙和爱尔兰正考虑向非洲派遣部队，以接替目前在马里乃至整个萨赫勒(Sahel)地区遏制圣战分子威胁的法军官兵。"一些国家正在考虑轰炸ISIS，"勒德里昂表示。

他还表示，比利时和英国在地中海东部部署了一艘军舰，而法国"戴高乐号"航空母舰将从今日起"进入作战状态"。

在英国，周末有迹象显示，各方对于空中打击ISIS表达了更大程度的支持。资深内阁成员昨日表示，围绕这个伊斯兰极端组织的辩论正朝着支持军事行动的方向发展，议会很可能在下月举行投票表决。