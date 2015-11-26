美国谴责叙利亚政府从ISIS手中买油

哈通社阿斯塔纳11月26日电 据英国《金融时报》报道，美国周三谴责"叙利亚从伊拉克和黎凡特伊斯兰国"(ISIS)的伊斯兰武装分子手中购买石油，并对一名叙利亚商人实施制裁。美国声称，这名叙利亚商人是这项交易中的核心人物。

美国财政部还宣布，对涉嫌帮助叙利亚逃避国际制裁的塞浦路斯和俄罗斯商人实施制裁，其中包括国际象棋联合会主席基尔桑•伊柳姆日诺夫。

尽管美国官员经常声称叙利亚政府从ISIS手中购买石油，但周三的声明代表着美国政府对叙利亚政权与ISIS之间的关联进行了迄今最直截了当的谴责。

美国财政部负责反恐和金融情报的代理副部长亚当•舒宾在一项声明中表示："美国将继续把矛头对准一切让阿萨德政权能够继续对叙利亚人民实施暴力的人的资金。"

美国财政部列出的4名个人和6家实体在美拥有的资产将被冻结，这些个人和实体还被禁止与美国企业或个人做生意。

外界批评美国政府在打击ISIS石油基础设施方面做得太少。不过，在实施上述制裁之前的3周里，美国对油田和走私者用来运油的卡车加大了空袭力度。

最新制裁对象包括叙利亚公民乔治•哈斯瓦尼及他旗下的Hesco工程建设公司。美国财政部表示，哈斯瓦尼"是叙利亚政权从ISIS手中购买石油的中间人"。美国财政部称，Hesco在叙利亚"据报由ISIS控制的地区"运营石油生产设施。