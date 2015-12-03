ISIS再发斩首视频 一名“俄罗斯间谍”被疑似同胞处决

哈通社阿斯塔纳12月3日电 综合外媒消息，达伊什组织（即所谓"伊斯兰国"）12月2日发布的一段视频显示，一名讲俄语的武装人员斩首了一名据称是来自俄罗斯的间谍。

这段发布在社交媒体上的视频以阿拉伯语和俄语文字"你们将被征服和羞辱，俄罗斯人"开始。

在视频的第一部分中，一名身穿橙色囚衣的男子坐着对镜头认罪，自称被俄罗斯情报机构招募并派入ISIS控制区，加入ISIS进行情报搜集。他自称名叫Magomed Khasayev，来自俄罗斯车臣共和国。

他自称向俄罗斯联邦安全局（FSB）汇报前往加入ISIS的俄罗斯人，以及将被派回俄罗斯高加索地区实施袭击的人员名单。他表示，自2014年起便在叙利亚和伊拉克活动，自称是在前往土耳其后被ISIS招募者送到伊拉克的。在那之后，他与俄罗斯情报人员取得了联系，但随后被ISIS抓获。

稍后第二部分在室外拍摄视频中，一名讲俄语的ISIS武装人员站在这名跪下的男子身后，对俄罗斯和俄罗斯总统普京发出袭击威胁。

"你们将不会在你们的家园寻找到和平。为了每一个你们在这里杀死的孩子，我们也会杀死你们的孩子，"他说，"为了每一个被你们摧毁的家庭，我们也将毁灭你们的家园。"

在视频的最后，此人用手中的一把大刀割断了囚徒的咽喉，将其割首。

路透社称，这是ISIS首次宣称持有来自俄罗斯的俘虏。监控团体"搜索国际恐怖组织"（SITE）认为，这段视频来自ISIS大本营拉卡。

目前，该视频的真实性还无法得到证实，俄罗斯外交部也尚未对此置评。

在俄罗斯客机被炸事件以及巴黎恐怖袭击事件后，俄罗斯政府公开宣布击败ISIS的决心，并为实现这一目标推动国际合作。

过去20年，俄罗斯高加索地区一直遭受伊斯兰叛乱冲击，车臣地区曾出现过两次全面战争。ISIS据信已发现在该地区对作战人员的招募颇有成效。