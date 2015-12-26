俄罗斯计划与塔利班联手打击ISIS

哈通社阿斯塔纳12月26日电 据新华网消息，俄罗斯官员日前承认，俄罗斯与阿富汗塔利班组织在打击极端组织"伊斯兰国"方面存在共同利益，双方有情报合作。

这一重磅性消息让一些人不禁浮想联翩。美国《华盛顿邮报》评论，俄罗斯把塔利班定性为恐怖组织，一直将其视作威胁前苏联地区稳定的"炸弹"，虽然这次双方合作有限，但这一"剧情反转"依然让人"捉摸不透"。

仅限于情报合作

俄罗斯总统阿富汗问题特使扎米尔·卡布洛夫23日接受国际文传电讯社采访时说，俄罗斯认为在阻止"伊斯兰国"组织扩张的问题上与塔利班有共同利益。

卡布洛夫说："客观地说，塔利班的利益与我们不谋而合。"

在被问及塔利班是否可能成为俄罗斯打击"伊斯兰国"的盟友时，他回答道："我们与塔利班存在信息交流渠道。"

卡布洛夫的这一说法随后被俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃证实。但她强调，双方合作"仅限于情报共享和信息交换"。

俄罗斯媒体此前报道，俄罗斯军方向阿富汗的武装人员提供武器。扎哈罗娃对此表示否认。她说，俄罗斯向阿富汗输送的武器都是经由正规商业采购，而且买家只有阿富汗政府军，不涉及塔利班武装。

扎哈罗娃说，国际社会对塔利班有制裁令，俄罗斯"严格遵守"这一禁令。

美国野兽日报网站本月初援引匿名官员的话披露，阿富汗塔利班正与俄罗斯和中亚邻国建立联络，以对抗向阿富汗渗透的"伊斯兰国"势力。

普京咋想的？

俄罗斯战略研究所《国家战略问题》杂志主编阿扎尔·库尔托夫认为，俄罗斯的这一最新举动是"两害相权取其轻"的做法。

库尔托夫说，在某些情况下，为实现现阶段主要目标，俄罗斯不得不与"并不令人愉快的伙伴"合作，"但这并不意味着该目标是长期的、战略性的且不能放弃的"。

美国有线电视新闻网24日评论，俄罗斯的做法显然是"敌人的敌人就是朋友"这一思维的体现。俄罗斯将塔利班视作地区威胁不假，但眼下更棘手的问题是"伊斯兰国"。

华盛顿智库战略与国际问题研究中心研究员奥尔加·奥利克说，"伊斯兰国"对俄罗斯的本土安全构成威胁，因为该组织与活跃在北高加索的恐怖组织有来往，一些"伊斯兰国"的成员和高层就来自北高加索。俄罗斯担心，这些人回流后在俄罗斯本土发动恐怖袭击。相比而言，塔利班对俄罗斯的安全威胁要小得多。

美国军事专家马克·赫特林认为，俄罗斯与塔利班合作打击阿富汗境内的"伊斯兰国"势力，目的是斩断恐怖分子北上前往俄罗斯的通道。

赫特林说，"形势很清楚，看一看地图就明白了"，阿富汗北部邻国是前苏联国家土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦，再往北是哈萨克斯坦，然后就是俄罗斯了。他说："普京（总统）很担心，恐怖分子和极端人员越过这些边界前往俄罗斯。"

美国中情局反恐中心前官员菲尔·马德认为，俄罗斯此举与其说是为打击"伊斯兰国"，不如说是为修补与这些国家的关系和互信、与美国争夺在中亚地区的影响力。

俄罗斯国防部长谢尔盖·绍伊古23日访问塔吉克斯坦时表示，鉴于"伊斯兰国"在阿富汗有坐大趋势，俄罗斯考虑在阿富汗与塔吉克斯坦边境恢复军事巡逻。

一名美军高官上月在国会作证时说，最近几个月，"伊斯兰国"在阿富汗的势力范围不断扩大，现在流窜阿富汗的"伊斯兰国"成员已有3000人。

联合国今年9月发布一份报告显示，"伊斯兰国"不断在阿富汗"抢占山头"，已在阿富汗34个省份中的25个吸引到支持者并招募到成员。