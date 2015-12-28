塔利班否认与俄罗斯讨论合作打击ISIS

哈通社阿斯塔纳12月28日电 据外媒消息，塔利班否认与俄罗斯就抗击阿富汗境内"伊斯兰国"（ISIS）组织进行谈判，并驳斥称ISIS在该国根本没有影响力。

俄罗斯总统阿富汗问题特使卡布洛夫12月23日在一份声明中称，俄罗斯正与塔利班就对抗ISIS一事交换信息。

卡布洛夫此前称，俄罗斯政府与塔利班在抵制ISIS方面有着共同利益。然而，法新社12月27日援引塔利班在其官方英文网站发布的一份声明称，塔利班"认为没有必要从任何担忧被称作达伊什（Daesh，即ISIS）的人那里获取援助，也没有与任何人就此问题进行过接触或是谈判"。ISIS在叙利亚和伊拉克占据了大片土地，而阿富汗东部部分地区的武装分子也宣称对其效忠，威胁到塔利班自己的地盘。

尽管有迹象显示ISIS在阿富汗的号召力正在增加，甚至在这里建了一处广播站，用来每天早晨为ISIS做宣传，但相比之下，塔利班在这里的势力仍然要大得多。

塔利班在声明中贬斥了ISIS的存在。一名塔利班发言人对卡塔尔半岛电视台说："我们确实有和俄罗斯谈判，但不是关于打击ISIS。我们希望所有外国力量撤出我们的国家，这是我们现在在谈的。"

"他们（ISIS）只有少数人出现在纳贾哈尔省，并不是一个强大到威胁到我们的组织，"他说。

此前，塔利班一个分裂出去的派系曾指责俄罗斯与塔利班在阿富汗打击ISIS方面的合作。该团体发言人尼亚兹（Abdul Manan Niazi）对半岛电视台说，与俄罗斯合作是"在对抗该国所有穆斯林"。

"他们现在转向异教徒寻求帮助，并找到了一个理由，用来杀掉那些不同意他们以及他们战略的对手，"他说，"阿富汗不存在ISIS，这里只有少数几群来自巴基斯坦的ISIS支持者。打击这一小群人不需要俄罗斯或是其他任何人的帮助。这完全背离了我们已故领袖奥马尔所希望的。" 另一方面，即便俄罗斯宣布与塔利班进行了沟通，但与ISIS一样，塔利班在俄罗斯也是被禁团体。十多年来，塔利班一直被俄罗斯政府视为潜在的恐怖主义和不稳定的源头。