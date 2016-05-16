ISIS萎缩“首都”告急 疯狂反扑连续实施自杀袭击

哈通社阿斯塔纳5月16日电 据外媒消息，种种迹象显示，肆虐叙利亚和伊拉克的恐怖组织"伊斯兰国"（ISIS）武装规模正在迅速萎缩，并被迫向伊拉克首都巴格达等地发起连环袭击，以此缓解联合打击部队对其据点施加的重压。

周日，奥巴马打击ISIS特派员Brett McGurk在约旦出席新闻发布会时做出了上述结论，称极端分子已经对"领土"失去了控制。

"这个倒行逆施的哈里发国正在萎缩。"McGurk说。

随着盟军空中打击的持续深入，ISIS在叙利亚和伊拉克接连受挫。与此同时，他们对控制外的地区发起的袭击也越来越频密。

当地时间周日上午，伊拉克首都巴格达及周边地区的商业区和天然气厂等地点遭到自杀炸弹袭击，造成至少29人死亡。ISIS随后宣称策划了这些袭击。上周五，巴格达皇马球迷俱乐部遭该组织的袭击，导致16人死亡以及20多人受伤。

据不完全统计，自从上周三ISIS在巴格达什叶派一处市场施毒手以来，已有至少140人被杀。另外，联合国数据显示，4月在伊拉克的动乱中丧生的伊拉克人至少有770人。

伊拉克官员称，ISIS在远离前线的地区发动袭击是为了转移外界注意力，以减少损失。但也有分析指出，伊拉克政局动荡下的安保真空，也是导致ISIS屡屡得手的一大因素。

另外，星期天晚些时候，ISIS在也门的分支也实施了自杀式袭击，造成该国南部的穆卡拉港至少31名新警员丧生。这是ISIS在其对手"阿拉伯半岛基地组织"上个月撤出该地以来实施的第二起暴力事件。但该事件与巴格达连环爆炸案似乎并不存在直接关联。

美国主导着一个由66个成员国组成的反ISIS联盟，各成员都在贡献力量。据McGurk透露，例如与伊拉克和叙利亚都接壤的约旦执行每周一次的空袭，以及协助搜集情报。

McGurk还表示，这个恐怖组织的境况已经非常困难，不管是在线上还是战场上。Facebook、Twitter和YouTube等公司以及约旦、马来西亚和阿联酋等国政府参与了反ISIS的宣传活动。

今年早些时候，美军加快了针对该组织的网络反恐活动。行动主要内容包括阻止该组织使用互联网和社交媒体进行沟通，以及招募新成员。

另一方面，收入锐减导致ISIS正面临更为恶化的局面。据IHS信息咨询公司分析，ISIS已经在过去15个月丢了约22%的领土，现在他们控制的人口数从900万人下降至600万人。随着ISIS"长期前景"变得越来越黯淡，还不断出现内部叛逃事件。

上周五，美军表示已获得情报，称ISIS内部发布声明，其位于叙利亚的大本营达卡进入紧急状态，警告称随时会被围剿。美国反ISIS盟军的发言人Steve Warren还表示，已收到ISIS将人员从达卡转移出去的消息。

与此同时，美国官方未确认ISIS的领导人巴格达迪是否仍在达卡。但即便已长期不现身的巴格达迪已经死亡，也不会给该组织带来多大的影响，因为其顽固的继任者随时候命。

尽管规模缩小，收入锐减，显然不愿坐以待毙的ISIS并不会在短期内束手就擒，并有可能发动更加猛烈的反扑。