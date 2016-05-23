版图严重缩水危机四伏 ISIS呼吁对欧美发起“独狼”袭击

伊斯兰国（ISIS）在斋月之前发布新音频，呼吁欧洲和美国的支持者发起"独狼"袭击。

据美联社当地时间22日报道，ISIS的媒体分支于周六晚间在网上发布了31分钟长的新音频。ISIS发言人阿德纳尼（Abu Mohammed al-Adnani）在讲话中呼吁那些不能前往叙利亚和伊拉克的ISIS支持者们在欧洲和美国发起袭击。

他称"你们在他们的土地上发起的最小规模的行动也比我们采取的最大规模行动更珍贵"，阿德纳尼鼓励支持者在6月初开始的斋月期间行动，以获得"殉道者的荣誉"。

在讲话中，阿德纳尼承认了该组织在面对打击ISIS同盟攻势下的失利，但同时强调美国领导的这场战争"终将失败"。

这段讲话是在埃及航空MS804航班坠毁两天后发布的，但讲话没有提到埃及航空的坠机事件。埃及民航部长曾表示恐怖袭击更有可能是坠机的原因，但到目前为止，没有任何组织宣布对坠机事件负责。

此前据BBC报道，ISIS的支持者曾在网上分享关于MS804航班失踪的消息，但没有对飞机坠毁做出任何评论。基地组织的支持者也没有做出任何反应。

空难调查人员透露，飞机在失联前3分钟时，机舱内有多处探测到了烟雾，很可能发生了起火。目前埃及当局正在使用机器人潜水艇对黑匣子进行打捞。

对于ISIS新发布的音频，分析人士认为是因为该组织最近在伊拉克和叙利亚接连丢失领土，所以发布新的讲话来鼓舞士气。

来源：界面