伊朗粉碎一起“最大恐怖主义阴谋” 矛头指向ISIS并影射沙特

伊朗官方媒体周一（6月20日）表示，该国粉碎了一起针对首都德黑兰及其他省份的一起"最大恐怖主义阴谋"之一，并暗示元凶可能是逊尼派极端圣战组织"伊斯兰国"（ISIS），同时影射了近日与其断交的宿敌沙特。

自1980年代后该国几乎就没有遭遇过任何大的威胁，专家指出，作为一个树敌颇多的什叶派伊斯兰共和国，伊朗能够遏制这些潜在威胁令人意外。

伊朗共和国通讯社援引该国情报部的一份声明称，恐怖组织在伊朗首都附近数个地点及其它地区策划了一系列爆炸阴谋，并计划于伊斯兰"斋月"活动期间实施。

声明称，当局逮捕了一些恐怖分子，搜出了许多计划被引爆的炸弹以及大量爆炸性物质。声明没有就被逮捕者的身份以及袭击计划给出更多细节，不过情报部称这些恐怖分子是"塔克菲理主义恐怖分子（Takfiri terrorist，即视所有非穆斯林为异教徒的恐怖分子）"。

《纽约时报》分析指出，伊朗当局乃至中东地区的政府通常将ISIS圣战分子视为"塔克菲理主义者"。该国半官方媒体ISNA新闻社周日援引国家安全委员会秘书长Ali Shamkhani的话说，伊朗安保人员逮捕了计划在斋月期间实施自杀式袭击的一个恐怖网络的部分成员，并称ISIS是伊朗的头号敌人。

上个月，伊朗安保机构称在该国东部和西部地区逮捕了12名ISIS恐怖分子以及50名在网上宣传ISIS理念的支持者。目前还不确定上述消息指代的是不是同一事件。

伊朗西部与伊拉克接壤，再往西是叙利亚，往南是沙特。目前该国正派遣常规部队和志愿军前往叙利亚，作为支持总统阿萨德的一方，与反叛组织以及ISIS武装势力作战。

《纽约时报》指出，最近几个月，伊朗在这场战争中的伤亡人数急剧上涨，而ISIS也经常在宣传中提到伊朗，视这个以什叶派为主的伊斯兰共和国为敌人。

除了"塔克菲理主义"，伊朗官方媒体在报道这起事件中还给卷入这场阴谋的人冠以另一个名称，"瓦哈比派"（Wahhabi）。瓦哈比是一种极端保守主义逊尼派理念，主要盛行在沙特阿拉伯，也被ISIS纳入了其理念中。

《纽约时报》称，伊朗提及瓦哈比或在暗讽沙特。今年1月，沙特处决了一名著名什叶派教士引发轩然大波，导致沙特驻伊朗大使馆遭袭，两国断交。上个月伊朗还宣布该国不会参加沙特麦加朝觐。

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自1979年伊斯兰革命后，伊朗就再也没有遭受过任何大规模袭击，不过该国一直警告可能面临武装袭击。除了ISIS，伊朗还面临着其它诸多威胁，包括南部逊尼派阿拉伯人、西北部库尔德人以及东部与巴基斯坦接壤的俾路支的反叛。

"如果类似这样（恐怖分子袭击）的事情发生在伊朗，我觉得不会有人感觉意外，"欧洲外交委员会智库（European Council on Foreign Relations）研究员Ellie Geranmayeh告诉《纽约时报》，"令人颇感意外的是，伊朗给自己树立了大量敌人，但迄今他们遏制住了威胁。"