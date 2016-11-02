阿萨德罕见接受英美媒体采访 指责美国帮ISIS扩张

哈通社阿斯塔纳 -- 据界面新闻消息，继自己的妻子8年来首次接受采访后，鲜少接受西方媒体采访的叙利亚总统阿萨德于当地时间1日晚接受了多家英美媒体的采访，就被指犯下战争罪等问题作出了回应。

据《纽约客》和《纽约时报》的报道，阿萨德在位于大马士革的总统府接待了西方媒体记者和分析人士。西方各国一直指责阿萨德对平民使用化学武器、轰炸平民区，包括奥巴马在内的多名总统都要求他下台。

对于自己被指犯下战争罪，阿萨德在采访中称自己现在只是个"新闻标题，标题是‘坏总统、坏人杀了好人，死的都是自由战士'之类。你知道的，就是这种非黑即白的故事"，"但真正的原因是他们想要推翻政府，因为这个政府不符合美国人的标准"。

阿萨德称2014年在政府控制区举行的选举中，他赢得了近90%的选票。而时任美国国务院发言人称选举结果没有意义，因为选举只是反映了"阿萨德家族四十年的暴力镇压和对政治异见者的野蛮打击"。

阿萨德在采访中质问：

"如果假设这些指责都是对的，叙利亚总统在屠杀自己的人民，犯下了战争罪，而自由世界和西方在帮助叙利亚民众打坏人。内战已经进行了5年半，是什么人还在支持我？如果我在屠杀平民，大家都反对我的话，我怎么还能当总统？这些说法都与现实脱节。"

对于西方各国，阿萨德反击称：

"不是我们在没有联合国的委托下就攻打伊拉克，干这些事情的是美国、英国和其盟国。我们没有袭击利比亚、摧毁利比亚政府，不管这个政府是好是坏。就算利比亚政府是最糟糕的，也不是美国或者其他国家的任务去更改别国的政府。"

他同时也对美国插手叙利亚内战表示了不满：

"美国说他们要打击ISIS，这种说法是不对的，完全是混淆视听。事实上，美国在叙利亚的所作所为，至少是从打击ISIS联盟设立之后，都是在帮助ISIS扩张。"

在采访中，阿萨德也对西方媒体表达了不满，称西方媒体只把关注点放在叙政府上，而忽略了反对派所犯下的罪行。他认为"文化不同"和"主流媒体的叙事方法不同"可能是造成这种情况的根本原因。

在阿勒颇的问题上，阿萨德再度展现了强势态度，称不会达成"任何协议"允许反对派保留对阿勒颇部分区域的控制权，因为这样相当于"表彰杀人凶手"。

但他同时也强调"就算在现在"叙利亚政府也在通过不同渠道与冲突各方，包括美国进行对话。

关于自己的未来，阿萨德称他不会下台："如果你是一艘船的船长，在航行中遇到风暴的时候，你不能自己跳船，而应该把船带到岸边。"

就在阿萨德接受采访的同时，一直支持叙利亚政府的俄罗斯宣布因为西方国家没能控制住阿勒颇的反对派，针对叙利亚问题的和平谈判将"无限期推迟"。

此前媒体报道称位于阿勒颇的反对派发动的攻击造成了大量平民伤亡，俄罗斯国防部长绍伊古指责西方国家没能将阿勒颇的温和反对派与努斯拉阵线（现更名为"征服叙利亚阵线"）分开。

绍伊古还指出，近日西班牙和马耳他不允许俄罗斯航母舰队停靠其港口加油的决定说明"西方对于合作打击在叙利亚的恐怖主义不感兴趣"。

绍伊古同时确认，目前俄罗斯的海军护卫队已经抵达了东部地中海，将增强俄罗斯在叙利亚的军事打击能力。

【编辑：木合塔尔·木拉提】