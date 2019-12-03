ISO 37001反贿赂管理体系将提升哈萨克斯坦向外国市场的出口潜力

哈通社/努尔苏丹/12月3日-- 哈萨克斯坦将从2020年开始使用ISO 37001反贿赂管理体系，引用该体系的哈萨克斯坦公司也将获得体系认证。

ISO 37001 反贿赂管理体系旨在组织中灌输反贿赂文化并实施适当的控制, 这将增加预 防、侦查贿赂的机会并减少贿赂案件的发生。

根据国际标准，该体系使用六项基本原则防止腐败：比例程序原则、高层参与原则、风险评估原则、尽职调查原则、交流沟通原则与监控与审定。

据了解，哈萨克斯坦将从2020年开始使用ISO 37001 反贿赂管理体系，初步阶段将从相应培训开始实施。

哈萨克斯坦总统直属国家管理学院和贸易和一体化部为认证专业人员举办了一次«反贿赂管理体系要求及使用指南»相关标准研讨会。

贸易和一体化部副部长海拉特·托热巴耶夫表示，为了引入国际反腐败管理体系认证计划，此次研讨会的举办是不可或缺的。

值得一体的是，为期两天的研讨会当中，研讨会参与者将对该体系的结构和要求、风险评估原则、审核原则和管理系统等进行了解，初步掌握使用ISO 37001 反贿赂管理体系技巧。

【编译：阿依波塔】