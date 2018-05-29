哈萨克斯坦IT技术领域至2025年将新增90万工作岗位

哈通社/阿斯塔纳/5月29日 - 哈萨克斯坦劳动和社会保障部副部长努尔詹•阿勒塔耶夫29日在首都青少年宫同9-11年级学生代表举行见面会，并就人力资源市场上的最新变化进行了介绍。

阿勒塔耶夫在会谈中向学子们指出，当前全球趋势正在发生着变化，因此对未来职业方向的选择也不能固守过去的经验。



副部长以日前在美国波士顿开张营业的机器人自动化餐厅，以及俄罗斯联邦储蓄银行使用的电子化办公系统为例，指出，虽然这种完全不需要人工纯粹通过电子机械化服务的机构，在现在属于"新闻"，但在可预期的未来，甚至很可能就在未的5年以内就将成为所有人日常生活的一部分。



阿勒塔耶夫表示，目前国际社会对IT技术人才的需求程度最高。





"交通和物流运输业、旅游业是发展比较迅速的行业，开设的工作岗位也很多。而IT技术行业也是对人才需求较为旺盛的行业。哈萨克斯坦目前正在大力推进‘数字化哈萨克斯坦'规划，也就意味着在这一领域，我国将需要更多的IT人才。"他说。



据其介绍，预计2025年哈萨克斯坦在这一领域将新增至少90万个岗位。



"而您们将在那时成为社会的栋梁。"副部长对学子们说。





【编译：木合塔尔·木拉提】