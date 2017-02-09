萨金塔耶夫视察阿拉木图创新科技园 与IT行业人士举行座谈会

哈通社阿斯塔纳 - 据《主权哈萨克斯坦报》消息，2月8日，政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫抵达阿拉木图，对该市创新科技园进行视察。

在视察中，萨金塔耶夫重点参观了科技园中为石油领域培养高精尖人才的科技培训中心，以及根据进口替代原则政策建立的高科技产品生产企业。



萨金塔耶夫还同科技园中的哈萨克斯坦IT行业组织代表举行会谈，讨论关于纳扎尔巴耶夫总统新国情咨文落实问题，并了解了国内相关领域技术专家和学者们正在开展当中的各项科学研究项目及产品。



萨金塔耶夫强调，为实现纳扎尔巴耶夫总统国情咨文中提出的目标，需大力挖掘我国在科研和创新领域的潜力。



他表示，纳扎尔巴耶夫总统在国情咨文中指出，要建立以新的、具有发展前途的技术和创新来促进经济发展的新模式。这将保障哈萨克斯坦实现在2050年跻身世界前30强国行列的发展目标。



萨金塔耶夫强调，他相信阿拉木图创新科技园将在这一发展过程中，贡献出自身的力量。



在会谈总结中，萨金塔耶夫还对投资和发展部、信息和通讯部相关建议进行了审阅，并强调要保证这些发展计划同"数字哈萨克斯坦"国家战略相契合。



【编译：木合塔尔·木拉提】