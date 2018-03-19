我国将出台IT专业教学质量高校评级标准

哈通社/阿斯塔纳/3月19日-哈萨克斯坦科学和教育部部长叶尔兰•萨哈迪耶夫日前马吉利斯（议会下院）例行会议政府时间中表示，将提高我国IT专业的教学质量。

部长说："目前，全国84所大学有3.3万名学生，300所大专有2.4万名学生学习IT专业。每年都有1万名IT大学生以及8千名IT大专生毕业。我们也在增加IT专业的公费名额。此外，按照总统的指示，今年将增加2万个公费名额，而其中1.1万个名额计划分配给技术专业。提高我国IT专业的教学质量对我们来说非常重要。我们需要的质量而不是数量。因此，我们制定了一份关于我国IT专业教学质量的高校评级。第一份评级已制定好，其中包括30所面向IT专业的大学。"



部长表示，关于这份评级，已向各个高校校长做了简单介绍。



"各高校校长对此表示了支持。高校之间已开始了竞争。目前，我们正在制定第二份评级，计划加入另外40所大学，并在下个月向公众公开。在此框架内，各高校将更新教育方案并提高其质量。同时，我们还通过"博拉沙克"项目培训IT人员。大约有1000名IT生完成了学业，占"博拉沙克"毕业生的10%。他们都在英国、美国、马来西亚、加拿大、新加坡等国家的顶尖大学学习。目前，大部分毕业生都在政府机构、IT公司和大学工作。" 萨哈迪耶夫说。



此外，部长还表示，从今年开始，各个大学将开始培训新型专业的专家人员。 其中包括 IT基因、IT医疗、网络律师、农业信息学等专业。



【编译：达娜】