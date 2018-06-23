哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦将在IT领域展开合作

哈通社/阿斯塔纳/6月23日-据我国信息和通讯部消息，6月21-22日，哈萨克斯坦代表团对比什凯克进行了工作访问。

访问期间，双方就哈萨克斯坦"数字哈萨克斯坦"国家规划以及吉尔吉斯斯坦"TazaKoom"国家数字化转型方案之间的合作问题进行讨论。



哈萨克斯坦的29家公司向吉尔吉斯斯坦代表们介绍了80多种关于信息技术的解决方案及产品。哈萨克公司在公共卫生服务、教育、信息技术、电信、智慧城市、运输、安全、经济和金融等领域的巨大领域引起了吉尔吉斯斯坦政府机构和大型公司的深厚兴趣。



此外，哈萨克斯坦IT公司同吉尔吉斯斯坦"Kyrgyztelecom"股份公司和"吉尔吉斯邮政"国有公司签署了两份合作协议。



信息和通讯部副部长迪娜拉·谢格洛娃在期间发表演讲，介绍阿斯塔纳枢纽（Astana Hub）国际IT初创科技园的相关情况。



同时，政府第一副总理阿斯哈尔•马明以及吉尔吉斯斯坦副总理扎米尔别克·阿斯卡若夫出息了总结会议。



期间，马明向吉尔吉斯方面介绍了"数字哈萨克斯坦"国家方案，并邀请吉方代表出席定于2018年7月3日阿斯塔纳枢纽中心的开业典礼。



而吉尔吉斯斯坦方面对我国代表团的访问表示了感谢，并表示吉尔吉斯斯坦需要我国公司提供的解决方案。



访问期间，我国信息和通讯部部还同吉尔吉斯斯坦信息技术国家委员会举行会议，讨论了两国在大数据、云技术、电子文件管理领域的经验，并在制定双边合作备忘录和协议方面达成共识。



在访问结束时，马明与哈萨克斯坦IT公司的代表进行会面，讨论此次访问的工作细节。公司代表表示此次访问非常成功，并表示有意与其他国家也展开相关合作。



【编译：达娜】