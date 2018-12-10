信息和通讯部部长：应有效利用IT领域专业人才

哈通社/阿斯塔纳/12月10日 -- 哈萨克斯坦信息和通讯部部长达吾然·阿巴耶夫10日在马吉利斯（议会下院）关于"数字哈萨克斯坦"国家规划问题政府时段发言时表示，有效引进工业化4.0元素将为国家安全起到正面影响。

"众所周知，纳扎尔巴耶夫总统于2017年1月指出了哈萨克斯坦第三阶段发展的五大优先方向。其中，不仅明确了具体目标，还指出达成《哈萨克斯坦-2050》战略目标搭建稳固桥梁的重要性。总统强调指出数字技术对人民生活中的必要性，并下达了制定"数字哈萨克斯坦"国家规划的具体工作任务。"阿巴耶夫说。

阿巴耶夫指出，数字化如今成为全球趋势的情况下，总统的提议起到了关键作用。

信息和通讯部部长表示，有效引进工业化4.0元素将为国家安全起到正面影响。正如总统所说，"数字哈萨克斯坦"规划将成为旨在向人们生活带来变化、为未来开辟道路的基础。

会中，阿巴耶夫谈及落实国家规划的多个要素。第一，将为企业在商业环境中提高竞争力；第二，掌握云计算、人工智能、机器教学、大数据、物联网以及其他技术具有重要意义；第三，应注重培养专业人才。

部长指出，国内高等教育机构应积极参与人才培养工作。IT工作人员是目前全世界需求量最高的专业之一。因此，应有效利用IT领域专业人才。







【编译：冰山】