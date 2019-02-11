首都举行哈萨克文过渡拉丁字母IT项目介绍仪式

哈通社/阿斯塔纳/2月11日 -- 哈萨克斯坦文化和体育部今日在首都阿斯塔纳举行主题为"全球化时代的哈萨克语"的IT项目介绍会。

活动框架下，文化和体育部沙亚克梅托夫国家语言-遗产科学实践中心呈现了现代化创新技术。此外，主办方还向与会代表们介绍了网络平台、移动应用、搜索引擎以及相关影片等。

"纳扎尔巴耶夫总统宣布今年为青年年。在此之际，将哈萨克文过渡拉丁字母的复杂而又责任重大的工作以年轻人对信息技术的快速掌握能力从而得到落实。Qazlatyn项目拥有多功能转换器，具体来说它是一个非常专业的工具。通过该转换器可以将西里尔字母、阿拉伯字母对拉丁字母进行转换。"文体部语言政策委员会主席库瓦特·波拉谢夫说。

介绍会上，项目负责人通过Qazlatyn.kz网站对《阿拜之路》进行了字母转换。

此外，国家语言版驾车教程网站Tilqural.kz以及词汇量超过30万的词语解释网站Sozdikqor.kz也同时上线。

据主办方介绍，活动期间还介绍了帮助儿童们快速掌握新字母的3D视频素材《IQdos》以及其他教学材料。

【编译：冰山】