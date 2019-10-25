亚马逊网络服务公司拟对哈萨克斯坦IT人员进行培训

哈通社/努尔苏丹/10月 25日--哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部部长阿斯哈尔•朱马哈利耶夫日前会见了亚马逊网络服务公司 (Amazon Web Services)和“Plug and Play”公司的负责人。

据数字发展、创新和航空航天工业部消息，此次会见是总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫正式访美期间会见美方企业界人士的延续。

会晤期间，阿斯哈尔·朱马哈利耶夫与亚马逊网络服务公司的代表就进一步使用云技术，培训哈萨克斯坦IT人员以及在电子商务领域的合作前景进行了探讨。

亚马逊网络服务公司是应用最广泛的云平台，从全球数据中心提供超过 165 项功能齐全的服务。

亚马逊网络服务公司欧洲、中东和非洲公共部门主管卡梅隆·布鲁克斯表示：“我们有兴趣扩大在云技术领域的合作，培训哈萨克斯坦IT专业人员。 我们知道这个领域的合作和发展对哈萨克斯坦来说非常重要，希望我们的合作对双方都有益。”

数字发展、创新和航空航天工业部部长在与“Plug and Play”公司的负责人会晤期间就StartUp领域的国际合作问题进行了讨论。

“Plug and Play”公司的负责人萨布汗·哈尼表示：«我们公司的目标是使创新面向全世界， 我们看到了与哈萨克斯坦合作的巨大潜力，同时也发现了很多人才。 我们已准好投资合作项目并将其提高到更高的水平。»

会晤期间，阿斯哈尔·朱马哈利耶表示：“哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在访美期间会见了亚马逊网络服务公司和‘Plug and Play’公司的领导人，并在扩大合作方面达成了共识。接下来我们的任务是将合作计划详细化并有效执行。我们的目标是实现与外国公司的联合项目。”

参加会晤的美国公司代表均表示，哈萨克斯坦在发展创新领域方面有着巨大的潜力。

最后，哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部部长阿斯哈尔·朱马哈利耶夫表示，哈萨克斯坦将继续推进投资发展环境和对领先经济领域引进先进技术等一系列工作。

【编译：阿依波塔】