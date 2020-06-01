哈萨克斯坦将加快旨在保护儿童利益的社会IT项目落实进展

哈通社/努尔苏丹/6月1日— 阿斯塔纳枢纽（Astana Hub）国际IT初创科技园和联合国儿童基金会近日宣布，将加快启动旨在保护儿童利益的社会IT项目。

社会创新实验室呼吁哈萨克斯坦的IT专业人员帮助保护世界各地的儿童免受暴力和歧视。

“如果您 是IT专家或者 您 知道适用于解决社会问题的解决方案，那么您就拥有了解决当今人类需求的能力。该项目内容主要包括社会创新以及利用IT解决方案改善世界各地儿童生活质量。”国际技术园发言人说道。

由联合国儿童基金会与Astana Hub联合创建的社会创新实验室举办了一场竞赛，旨在解决一些重要的儿童问题。例如：减少儿童暴力行为、预防儿童和青少年受伤、提高儿童教育质量、解决家庭问题和儿童贫困等。

值得一提的是，联合国儿童基金会的风险基金将考虑为竞赛中的最佳项目提供资金支持，Astana Hub则为项目的加速实施铺路。

据悉，社会创新实验室是由联合国儿童基金会和Astana Hub于2019年10月发起创建的，该实验室的目的是为社会创新领域项目创建提供必要的条件和支持，将会重点关注保护哈萨克斯坦儿童利益问题。

【编译：阿拉依】