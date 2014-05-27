“KADEX-2014”国际武器与军事装备展成交额达26亿美元

哈新社阿斯塔纳讯，据哈萨克斯坦国防部发布的消息，第三届"KADEX-2014"国际武器与军事装备展于25日在阿斯塔纳落下帷幕，本届防务展成交总额达26亿美元。

本届防务展于5月22日至25日期间在阿斯塔纳国际飞机场区域举行，来自28个国家的208家军工企业和54个官方代表团参加本次展会。 本届展会共设有6个展馆和露天式展区。展出轻重型战车坦克、防空系统和地空导弹、军用通讯电子设备以及陆海空三军常规武器装备共300多件。 92家哈萨克斯坦军工企业参展。 波音、西科斯基、通用原子等公司首次参加"KADEX"防务展。 展会期间，哈萨克斯坦空军和特种部队为观众呈献了特技飞行表演和反恐演习，射击类武器及其弹药也通过实地测试。 会展期间，集体安全条约组织成员国军工企业代表和相关军事工业部门召开了会议，就各国在军事工业合作前景进行了商讨。 据统计，共有4.5万人参观了为期4天的展会。 展会期间，阿斯塔纳市还举办了第二届国际军管乐节。哈萨克斯坦国家警卫局总统乐团、国防部中央军乐团、内务部国家近卫军中央乐团以及来自土耳其、美国、法国的军乐团参加了该军管乐节，并为观众奉献了精彩节目。 来自世界各国的200多名记者报道了本届防务展。 第三届"KADEX-2014"国际武器与军事装备展为哈萨克斯坦军工企业提供了一个自我推介的国际性平台，并对哈萨克斯坦军工企业发展起到了积极的推动作用。