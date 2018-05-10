哈萨克斯坦将在KADEX-2018展示新型装甲车

哈通社/阿斯塔纳/5月10日 -- 哈萨克斯坦国防工业领袖企业--派拉蒙工程（Kazakhstan Paramount Engineering）军工公司将在第5届"KADEX-2018"国际武器与军事装备展展示新型轮式装甲车。

据哈萨克斯坦国防和航空航天工业部透露，军工公司将展示巴尔斯（猎豹）6X6、8X8型装甲运兵车以及"阿尔兰"、"阿兰"4X4型轮式装甲车。KADEX-2016展出的巴尔斯8X8型装甲运兵车曾配备有"АУ-220М"57毫米自动火炮，而今年它将配备哈萨克斯坦企业"KAE"生产的最新产品。经过长达两年的试验，巴尔斯8X8型装甲运兵车在设计、技术、战术基础上得到了较大的改善。



巴尔斯6X6型装甲车经过两年的测试后，将配备82-A BTP上得到应用的机枪。此外，观众们还将观赏到"阿尔兰"装甲车的其他类型，其中包括配备遥控武器站（SARP）战斗模块的类型以及载有7.62毫米PKT机枪的SARP-C战斗模块类性。



"企业将首次展出阿兰（Alan）多用途装甲车。阿兰（Alan）能够执行运输任务和其他多种勤务任务，例如人员输送，护送重要物资或者是目标，反伏击等。此外，也可用于城市环境中的镇暴作战。"部门消息透露称。



"哈萨克斯坦派拉蒙工程"军工公司是中亚及哈萨克斯坦独特的创新型企业。企业生产出的装甲车符合国际最高标准，并以自身特性超过了国际市场中的其他产品。哈萨克斯坦所生产的装甲车主要特点在于它们的可靠性、移动性以及强大的保护能力。



"哈萨克斯坦派拉蒙工程"军工公司及时完成了哈萨克斯坦国防部以及其他国家的生产订单。



值得一提的是，提供给哈萨克斯坦军队使用的"阿兰"轮式装甲车将亮相军事装备展框架下举行的介绍仪式。



【编译：冰山】