一批国产军事装备将在“KADEX-2018”集中亮相

哈通社/阿斯塔纳/5月23日 - 第5届"KADEX-2018"国际武器与军事装备展于今天（23日）在首都阿斯塔纳盛大开幕。本次武器展将持续5月26日结束。

武器展吸引了来自俄罗斯、中国、白俄罗斯、吉尔吉斯、亚美尼亚、土耳其、约旦、阿塞拜疆、以色列、意大利等40多个国家的代表与会。



展览期间，将展出来自28个国家的318家企业带来的各类型军事装备。



今年的展览上，来自哈萨克斯坦的17家企业，集中展出了57款国产军事装备和军民两用的162种产品。



参会的哈萨克斯坦企业包括 "哈萨克工程"国有公司、基洛夫汽车制造厂、КаМАЗ工程公司及相关企业下属的子公司等。



展出的产品包括各类型改进型坦克和装甲车辆、重型卡车、火炮、夜视仪、通讯设备、潜水设备等。



哈萨克斯坦派拉蒙工程有限公司生产的轮式装甲车有望成为此次展览上的明星。公司将展出其自主生产的"猎豹（巴尔斯）"6X6和8X8两种型号的轮式装甲车，以及两款 "阿尔兰"和"阿兰" 4X4轮式装甲车。



值得一提的是，"KADEX-2018"将展出国防工业综合体和空间技术企业的最新研究成果，以及相关领域具有前景的技术，特别重视电子系统、通信系统和武器控制系统的发展。



展会框架下将举行一系列会晤，相关领域专家将讨论当前最为紧迫的国际安全和防务议题，并就发展国际空间科学、加强网络安全等进行讨论。



展会前两日为封闭式专业会晤，而25-26日为公众开放日。



哈萨克斯坦防务展由哈国防和航天工业部主办，于2010年首次举办，是中亚地区最具影响力的军事展览之一。



















【编译：木合塔尔·木拉提】