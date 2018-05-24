KADEX-2018：哈萨克斯坦将推出新的军用造船技术

哈通社/阿斯塔纳/5月24日-哈萨克斯坦国防和航空航天工业部部长贝布特•阿塔穆库罗夫24日在出席第5届"KADEX-2018"国际武器与军事装备展框架下举行的"ADVANCED DEF TECH"会议上谈及了发展我国军事造船业的必要性。

阿塔穆库罗夫说："目前，我国军事造船业的相关企业满足了国内市场的需求，军舰由我国乌拉尔市的造船厂负责生产。所有军舰位于里海海域，执行保卫我国领海的工作。目前，我们已展开该领域的新技术工作方向，发展我国军事造船业。"







此前，阿塔穆库罗夫表示，国防和航空航天工业部已成立科学技术委员会。通过该委员会，该部门将能够获悉所有潜在项目。目前，大约有50个潜在项目。 为此，他表示，我国已准备好在国防工业综合体领域与世界级企业展开合作。



值得一提的是，第5届"KADEX-2018"国际武器与军事装备展于23日在首都阿斯塔纳国际机场军事区域拉开帷幕，纳扎尔巴耶夫总统出席了开幕仪式。



本次展会将持续至5月26日。装备展吸引了来自俄罗斯、中国、白俄罗斯、吉尔吉斯、亚美尼亚、土耳其、约旦、阿塞拜疆、以色列、意大利等40多个国家的代表与会。



展览期间，将展出近28个国家的318家企业带来的各类型军事装备。展会由国防和航空航天工业部和"哈萨克斯坦工程"国有公司联合组织举办。



【编译：达娜】