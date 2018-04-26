第五届KADEX国际武器与军事装备展将于5月23日开幕

哈通社/阿斯塔纳/4月26日 -- 据国防和航空航天工业部消息，第5届"KADEX-2018"国际武器与军事装备展于5月23-26日期间在阿斯塔纳举行。

消息称，包括俄罗斯、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、亚美尼亚、伊朗、阿联酋、土耳其、约旦、阿塞拜疆、埃及、以色列、蒙古和其他国家21名国防部官方代表，以及98家外国军事装备企业领导确认出席本届KADEX国际武器与军事装备展。

此外，来自26个国家的294家企业将以参展商身份展示最新军事装备。

据了解，展览由哈萨克斯坦共和国国防和航空航天工业部组织，每两年举行一次。

"KADEX-2018"将展出国防工业综合体和空间技术企业的最新研究成果，以及相关领域具有前景的技术，特别重视电子系统、通信系统和武器控制系统的发展。

展会框架下将举行一系列会晤，相关领域专家将讨论当前最为紧迫的国际安全和防务议题，并就发展国际空间科学、加强网络安全等进行讨论。

其中，本届展览将在阿斯塔纳20周年庆典框架内以新的模式下举行。展览科技商业单元框架下将首次举办"哈萨克斯坦航天日"国际论坛，以及"网络和数字安全（Cyber and Digital Security）"和"高级防务技术（Advanced Def Tech）" 会议。这两个会议，将有望成为讨论国防工业、军事和技术合作、空间活动和信息安全等紧迫问题的关键对话平台。

据悉，展会前两日为封闭式专业会晤，而25-26日将向普通公众开放。

【编译：小穆】