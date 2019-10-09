金融科技集团Kaspi.kz宣布推迟首次公开募股

哈通社/努尔-苏丹/10月9日 -- 据kapital.kz消息，哈萨克斯坦金融科技集团Kaspi.kz宣布将推迟原定于今年四季度在伦敦证券交易所实施的首次公开募股（IPO）。

Kaspi集团负责人米哈伊尔•洛马塔泽解释称，做出推迟IPO的决定，是由于国际股市和全球技术领域的不确定性。

«我们决定暂停在伦敦证券交易所的上市，直到国际资本市场稳定下来。»他说。

他同时强调，在IPO的前期筹备过程中，Kaspi集团受到了来自一流投资者的浓厚兴趣，也正是通过Kaspi集团，众多国际投资者对哈萨克斯坦国家及其创新技术企业有了初次了解。

«我们对能够提高哈萨克斯坦的投资吸引力感到非常高兴，这是一个拥有创新技术公司的国家。»他说。

今年9月，Kaspi集团负责人米哈伊尔•洛马塔泽曾宣布Kaspi.kz计划于2019年四季度在伦敦证券交易所实施IPO并发行全球存托凭证（GDR）。相关估值约为50亿美元。

Kaspi.kz金融控股集团旗下包括电商业务（占全国电商市场份额41%）、金融技术平台和支付系统，在哈客户数量达到450万人。

2019年上半年，集团营收达5.98亿美元，同比增长34%；净利润2.03亿美元，同比增长54%。

【编译：木合塔尔·木拉提】