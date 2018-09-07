哈中商务论坛：Kazakh Invest代表谈从中国吸引资金问题

哈通社/阿斯塔纳/9月7日 -- 哈萨克投资国有公司（Kazakh Invest）副总裁玛拉特·比热穆詹诺夫7日在哈中商务论坛上谈及哈萨克斯坦与中国联合项目融资问题。

比热穆詹诺夫表示，金融机构参与联合项目的比例至今仍很低。

"例如，目前在哈萨克斯坦有中国工商银行（ICBC）、国家开发银行（CDB）等中资银行运作。此外，还有Altyn Bank，其60%股份由中信银行（CITIC Bank）持有。但是该银行们没有太多的法定资本。他们不能资助大型项目，甚至企业营运资金融资也是问题。" 哈萨克投资国有公司副总裁说。

据他介绍，从中国吸引资金时，金融机构要求非常高，且会被提出需要政府担保。

比热穆詹诺夫指出，在中国，国家在经济中的作用是巨大的。因此，会普遍认为哈萨克斯坦也一样。近几年在中国境内，很难将人民币兑换成美元。事实上，有意对哈萨克斯坦进行投资的中国公司都没有资金问题，但这些资金都已人民币保存。因此，需要建立一个有效的人民币清算制度。

值得一提的是，7日，首都阿斯塔纳举行哈中商务论坛，该论坛旨在纪念"一带一路倡议"提出五周年。

据中国商务部副部长任鸿斌介绍，哈中目前正在就以人民币与坚戈直接进行贸易问题进行讨论。

【编译：冰山】