哈萨克斯坦“KazEOSat-1”遥感卫星发回首批图片（图）

哈新社阿斯塔纳讯，今年4月30日从库鲁航天发射场升空的哈萨克斯坦遥感卫星"KazEOSat-1"发来第一批于5月3日拍摄到的图片。

据哈萨克斯坦国家航天署署长塔勒哈特•穆萨巴耶夫称，"KazEOsat-1"工作正常，升空第三天已经发回第一批拍摄到的照片，其中包括阿斯塔纳市的高清卫星图。 图片由哈萨克斯坦国家航天中心内的飞行控制中心接受分析。目前"KazEOSat-1"处于"Қазақстан Ғарыш Сапары（Kazakhstan Garysh Sapary）" 国家股份公司的全天候监控下。 "Қазақстан Ғарыш Сапары（Kazakhstan Garysh Sapary）" 国家股份公司总裁马拉特•努尔果金称，该卫星将通过4个月的观察期，之后全权交付于"Қазақстан Ғарыш Сапары（Kazakhstan Garysh Sapary）" 国家股份公司使用。 "KazEOSat-1"遥感卫星是第一枚哈萨克斯坦地球观测卫星（(Kazakhstan Earth Observation Satellite）。这枚卫星由空中巴士集团下属空中巴士国防与航天部门（Airbus Defence and Space，原欧洲航空防务与太空阿斯特里姆公司，EADS Astrium）为哈萨克斯坦"Қазақстан Ғарыш Сапары （Kazakhstan Garysh Sapary）" 国家股份公司制造。 "KazEOSat-1"遥感卫星将在监测自然和农业资源、地图绘制、支援救灾、国防安全以及在其商业用途领域为哈萨克斯坦提供众多详细数据。