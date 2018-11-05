哈萨克斯坦将发射新一代通讯卫星替换"KazSat-2"

哈通社/阿斯塔纳/11月5日 -- 据哈萨克斯坦国防和航空航天工业部消息，该部正在制定发射新一代"KazSat-2R"通讯卫星，替换"KazSat-2"卫星计划书。

国防和航空航天工业部称，建立"KazSat-2R"通讯卫星系统是"数字哈萨克斯坦"国家规划框架下落实的主要项目之一。"KazSat"系列航天卫星资源在建立归属于哈萨克斯坦共和国通讯和广播卫星系统、提高通讯质量和保障国家安全具有重要作用。

据了解，"KazSat-2R"通讯卫星发射后，将进入东经86.5°地球同步轨道，设计寿命为15年。



目前哈萨克斯坦共拥有两套卫星系统，即由"KazSat-2"和"KazSat-3"组成的通讯卫星系统和由"KazEOSat-1"和"KazEOSat-2"组成的遥感卫星系统。此外，目前该通讯卫星向15家运营商提供服务。

据悉，"KazSat-2"号卫星发射于2011年，其设计使用寿命为12.5年，预计2023年退役。而"KazSat-2R"替换卫星项目于2016年启动，预计2020年进入组装程序。

【编译：小穆】